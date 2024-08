Nothing CMF Phone 1 vs Samsung Galaxy A25 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Il se passe des choses sur l’entrée de gamme, et ce n’est pas tous les jours ! Dynamisé par la nouvelle filiale de Nothing, ce segment de marché accueille une référence qui rabat les cartes. Alors comment faire le meilleur choix entre le CMF Phone 1 et un Galaxy A25 rassurant ?

Nothing CMF Phone 1 vs Samsung Galaxy A25 // Source : Frandroid

Souvent délaissée au profit d’un milieu de gamme plus porteur (mais aussi complètement bouché), l’entrée de gamme s’apprête à vivre un bel été grâce à Nothing et sa marque CMF, dont le Phone 1 fait office de jolie note d’intention. Mais toute la question est de savoir si l’on peut lui accorder une confiance aveugle, ou si le mastodonte Samsung et son Galaxy A25 méritent davantage vos deniers. On fait le tour de la question !

Le CMF Phone 1 est disponible pour 239 €. Le Samsung Galaxy A25 s’affiche quant à lui à 249 €.

Les fiches techniques des CMF Phone 1 et Samsung Galaxy A25

Modèle Nothing CMF Phone 1 Samsung Galaxy A25 Dimensions N/C x 164 mm x 8,2 mm 76,5 mm x 161 mm x 8,3 mm Interface constructeur Nothing OS One UI Taille de l’écran 6,67 pouces 6,5 pouces Définition N/C 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 396 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7300 Samsung Exynos 1280 Puce graphique N/C Mali-G68 Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Inconnu Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sur le côté Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 197 g 197 g Couleurs Noir, Bleu, Vert, Orange Noir, Bleu, Jaune Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le prof sérieux et l’élève turbulent

D’habitude, ce n’est clairement pas du côté de l’entrée de gamme qu’il faut aller chercher de l’originalité en termes de design. Les constructeurs ont tendance à aller à l’essentiel — en témoigne ce Galaxy A25 qui, s’il ressemble beaucoup à ses grands frères les A35 et A55, demeure très sage dans sa proposition esthétique. Il s’agit d’un monobloc en plastique équipé d’un écran 6,67″ surmonté d’une petite encoche en goutte d’eau.

En face, le CMF étonne. Détonne, même, avec son concept modulaire intrigant et ses vis apparentes qui lui donnent un petit côté industriel du plus bel effet. Également conçu en plastique, il est dit résistant aux éclaboussures par son fabricant, même si aucune certification IP n’est là pour corroborer ces promesses. À l’avant, on retrouve l’éternel écran 6,67″ dont la caméra est intégrée dans un discret poinçon.

Petite précision qui peut avoir son importance selon les publics : seul le Samsung Galaxy A25 dispose d’une prise jack. Les deux permettent d’étendre le stockage via une carte SD.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung difficile à déloger en termes d’écran

Chaque fois qu’un smartphone Samsung se retrouve confronté à un concurrent, il tire toujours son épingle du jeu sur son écran. C’est après tout l’un des nombreux métiers du Sud-Coréen, et le Galaxy A25 a bénéficié d’un soin particulier. C’est en effet le premier de cette gamme à adopter une dalle AMOLED, comme le reste de ses appareils plus onéreux. Elle propose par ailleurs une définition Full HD et une fréquence maximale de 120 Hz — exactement comme le CMF Phone 1.

Là où la différence se remarque le plus, c’est en termes de luminosité. Qu’importent les promesses des constructeurs en la matière, nos sondes permettent de connaître avec exactitude ce qu’il en est. Il s’avère que le Galaxy A25 est beaucoup (beaucoup) plus lumineux que son rival, avec un pic relevé à 1470 cd/m2 contre 811 cd/m2 sur le CMF.

Côté colorimétrie, le dernier-né des usines Nothing s’en sort un petit peu mieux avec une température par défaut un peu moins froide que le Galaxy. La justesse des couleurs est également à applaudir, avec un delta E relevé à 2,26. Certains flagships ne font pas mieux. Samsung, comme souvent, a tendance à surjouer la saturation, au risque de passer un peu à côté de son sujet.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux philosophies logicielles distinctes

Samsung est une marque très bien établie, et sa surcouche Android One UI est parmi les plus réputées du marché. Forcément, le Galaxy A25 est bien fourni en fonctionnalités et petits gadgets permettant d’améliorer l’expérience utilisateur. Mais il faut aussi composer avec de nombreuses applications préinstallées, qui occupent de l’espace et récoltent des données sur vous.

Chose étonnante à ce niveau de prix : le CMF Phone 1 n’embarque aucune application de ce tonneau. Aucun bloatware. De mémoire récente, c’est du jamais vu. Nothing OS 2.6 est également très personnalisable — même s’il faut aimer son interface tout en dot design qui n’est pas toujours des plus lisibles.

Côté mises à jour et suivi, en revanche, c’est Samsung qui repasse devant. Le Galaxy A25 sera mis à jour pendant quatre ans (mises à jour majeures incluses). En face, le CMF Phone 1 capitalise sur deux mises à niveau majeures, et trois ans de suivi de sécurité. Honorable sous la barre des 250 €.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un grand écart de performances

Dépenser moins de 400€ dans un smartphone c’est, la plupart du temps, être à l’aise avec le fait de tenir entre les mains un téléphone limité, côté performances. À notre grande surprise, CMF demande beaucoup moins de compromis que la concurrence. Et cela englobe évidemment le Galaxy A25.

Le Dimensity 7300 qui le propulse met une sacrée longueur d’avance au Exynos 1280 de son adversaire sur tous nos scénarios de test. En navigation quotidienne, cela fait déjà une belle différence, mais c’est surtout en jeu que les capacités du mobile épatent. Il ne faut pas s’attendre à une qualité graphique optimale et à une fluidité atteignant 60 images par seconde, évidemment. Mais le CMF Phone 1 a largement ce qu’il faut pour permettre du jeu occasionnel.

Un bilan photo modeste

Les CMF Phone 1 et Galaxy A25 nous ont déjà impressionnés par ailleurs ; on se doutait bien que la photo n’allait pas forcément être leur point fort. Cela étant, l’un s’en sort nettement mieux que l’autre.

CMF Phone 1 :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1,8 ;

Profondeur 2 Mpx

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2,0.

Samsung Galaxy A25 :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1,8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2,2 ;

Macro : 2 Mpx

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2,2.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les capteurs principaux des deux smartphones sont de même catégorie. Il s’agit de caméras grand-angle de 50 mégapixels à ouverture correcte (ƒ/1,8), mais de taille très modeste, qui s’en sortent correctement en pleine journée. Malgré tout, le Samsung a pour lui l’expertise de son concepteur en matière de traitement d’image. Les couleurs sont plus alléchantes et le piqué globalement plus intéressant. Sans vouloir être méchant, le CMF Phone 1 n’a pas grand-chose d’intéressant à proposer. Il fait le minimum syndical.

CMF Phone 1, grand-angle

Samsung Galaxy A25, grand-angle

Globalement… ça s’arrête là pour le CMF Phone 1. Eh oui, il ne dispose que d’un seul objectif réellement utilisable (l’autre sert à affiner le détourage du mode portrait. Le Galaxy A25, lui, dispose d’un ultra grand-angle. De 8 mégapixels seulement, certes, mais qui lui offre malgré tout une meilleure polyvalence globale. S’il faut éviter de le surmobiliser dans les scénarios de faible luminosité, il fait le travail en pleine journée pour immortaliser un joli paysage. C’est tout ce qu’on lui demande, à ce prix.

Samsung Galaxy A25, ultra grand-angle

Dans l’ensemble, si la photo revêt une importance très particulière pour vous, on aurait donc tendance à vous rediriger vers le Galaxy A25.

Une autonomie exceptionnelle

Dernier chapitre de ce comparatif : l’endurance. Si les deux smartphones sont équipés d’une batterie de 5000 mAh, l’autonomie des deux appareils fait le grand écart. On ne fait pas durer le suspens plus longtemps : le CMF Phone 1 explose son concurrent à ce petit jeu.

D’après notre test automatisé avec le logiciel ViSer, il a fallu 14h au CMF pour s’éteindre en utilisation simulée. Sur le même protocole, le Galaxy A25 s’est éteint au terme de 9h26. Presque cinq heures de différence, c’est colossal.

En recharge, précisons d’emblée qu’aucun des deux fabricants ne propose de chargeur dans la boîte. Néanmoins, le Phone 1 accepte une entrée un peu plus puissante, à 33W, contre 25W seulement sur le Samsung. D’après nos tests, ce dernier est pourtant plus rapide, avec 82 minutes pour récupérer 100 % d’autonomie contre 99 minutes pour le CMF Phone 1.

CMF Phone 1 ou Samsung Galaxy A25 : lequel choisir ?

Le constat est sans appel : pour son premier essai sur le marché des smartphones d’entrée de gamme, Nothing frappe un grand coup dans la fourmilière. Le CMF Phone 1 est l’un des meilleurs smartphones jamais testés sur Frandroid dans sa catégorie de prix. À moins de 250€, il offre une prestation d’une rare qualité, même si son concept esthétique pourrait aller un tout petit peu plus loin, côté modularité (et réparabilité). Samsung reste un peu trop sur ses acquis, même s’il continue d’être irréprochable en matière d’écran et de politique de mises à jour.