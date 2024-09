Le bon plan de la rentrée : moins de 250 € pour un smartphone Samsung et un casque Bluetooth JBL

Pour la rentrée, Fnac propose le petit pack qui va bien avec un smartphone 5G Samsung, le Galaxy A25 qui brille notamment par son écran Amoled 120 Hz. Il est accompagné d’un casque Bluetooth JBL 520BT pour écouter vos playlists sur la route des cours ou du travail. Le tout pour 241 euros chez Fnac

Le Samsung Galaxy A25 est un smartphone qui date du tout début d’année, du 12 janvier précisément. Certes, sa sortie ne fait pas autant de bruit qu’un Galaxy S24, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut le déconsidérer. Au contraire, c’est un bon modèle parmi les milieux de gamme, d’autant qu’il est compatible 5G et qu’il a quelques atouts à faire valoir : son écran, son bloc photo et ses cinq années de patch de sécurité assurées. Pour moins de 250 euros en pack avec un casque Bluetooth JBL, ça vaut clairement le coup.

Les avantages du Samsung Galaxy A25

Son écran Amoled lumineux 120 Hz avec option Always-On

Le combo One UI 6 et Android 14 marche du tonnerre

Le bloc photo bénéficie du savoir-faire de Samsung en la matière

Seul, le Samsung Galaxy A25 en version 6+128 Go coûte 319 euros. Le casque JBL Tune 520 BT, lui, coûte 59,99 euros. Le pack rassemblant les deux est disponible à 241 euros chez Fnac.

Un bel écran sous lequel se cachent des compromis techniques

Avec sa gamme Galaxy A, Samsung propose des smartphones plus abordables, financièrement, que les porte-étendards que sont les Galaxy S. Mais attention, pas question pour la marque de faire dans le bas de gamme, au contraire. Samsung propose, avec le Samsung Galaxy A25 et ses pairs, quelque chose de solide, agréable à prendre en main avec une bonne ergonomie. Bien sûr, ils sont obligés de faire des compromis quelque part pour justifier un prix de départ aussi attractif.

Sur le Samsung Galaxy A25 présenté ici, ça commence par l’aspect extérieur avec un dos en plastique, au lieu de l’aluminium. Un matériau un peu salissant qui attire les traces de doigt. La face avant a une encore en « U » peu esthétique et surtout, au niveau de la puissance, le processeur Exynos 1280 est un peu juste. S’il convient très bien pour un usage classique, les gamers resteront sur leur faim, car il va avoir du mal à suivre sur les jeux 3D.

Ce qui a aussi un impact sur l’autonomie puisqu’en usage classique avec du multimédia, du gaming, des réseaux sociaux, etc. il ne tient pas plus d’une grosse journée. En plus la charge « rapide » n’est que de 25W. Comptez 82 minutes pour le faire passer de 0 à 100%.

Un smartphone à la hauteur en usage classique

Au moment de sa sortie, nous vous aurions conseillé le Nothing Phone (2a) qui coûtait 30 euros plus cher, mais était plus solide sur ses appuis. Aujourd’hui, avec la réduction, le Samsung Galaxy A25 redevient clairement compétitif.

Déjà , avec son écran Super AMOLED de 6,5″ qui affiche 2340 x 1080 pixels à 120 Hz max, vous avez une bonne visibilité sur son contenu, avec un super pic de luminosité à 1470 cd/m² en mode HDR.

Le bloc photo n’est pas mal non plus avec trois capteurs de 50, 8 et 2 Mpx pour filmer en 4K@30 fps. Bon par contre, oubliez le capteur macro qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, avec le Samsung Galaxy A25, vous êtes tranquille niveau mises à jour de sécurité et patchs jusqu’en 2028.

Bref, si le Samsung Galaxy A25 n’était pas un premier choix lors de sa sortie, son nouveau prix fait qu’il redevient intéressant, surtout que vous avez un casque Bluetooth JBL qui l’accompagne.

