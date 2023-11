Le Samsung Galaxy A15 passe une des dernières étapes avant son lancement

Comme à chaque fin d'année ou presque, le prochain smartphone abordable de Samsung commence à faire parler de lui. Et en l'état, le futur Galaxy A15 5G ne devrait plus tarder à se concrétiser, puisqu'il a maintenant été certifié par deux régulateurs différents.

Récemment apparu dans les listings du géant américain de la grande distribution Walmart, le Samsung Galaxy A15 5G continue son bonhomme de chemin en période de « pré-commercialisation ». On apprend cette semaine de MySmartPrice que l’appareil a été certifié par deux organes de régulation différents : le Bluetooth SIG d’une part (qui a d’ailleurs également certifié son faux jumeau, le Galaxy A15 4G), et l’IMDA de l’autre (régulateur singapourien).

Cette étape laisse entendre que l’appareil, en version 5G comme 4G, est dans la dernière ligne droite avant son lancement, pressenti en début d’année prochaine à un prix qui devrait approcher les 250 euros pour la variante 5G. Tout aussi intéressants, ces différentes certifications et ce listing aux États-Unis nous permettent de dresser un portrait-robot relativement précis du prochain smartphone d’entrée de gamme de Samsung.

Galaxy A15 5G : un bon rapport équipement / prix ?

Remplaçant direct du passable Galaxy A14 5G, lancé il y a quelques mois, le Galaxy A15 5G devrait ainsi être équipé d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces, de 4 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage interne et d’une caméra principale de 50 Mpx. Selon certaines sources, l’appareil passerait par ailleurs à une dalle AMOLED et pourrait également compter sur un capteur selfie de 13 Mpx, un module ultra grand-angle de 5 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx.

D’après les registres du Bluetooth SIG, le Galaxy A15 5G sera de plus équipé d’une connectivité Bluetooth 5.3, tandis que l’IMDA pointe en parallèle vers une prise en charge de la technologie NFC. L’appareil serait motorisé par un processeur MediaTek Dimensity 6100+, alimenté par une batterie de 5 000 mAh (avec charge rapide à 25 W), et animé par Android 14 dès le déballage. On apprend enfin que la mouture 4G du Galaxy A15 serait pour sa part limitée à un SoC MediaTek Helio G99, moins véloce.