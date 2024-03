Samsung Galaxy A35 et A55 : une bonne et une mauvaise nouvelle

Les Galaxy A35 et A55 de Samsung montrent des faiblesses en photo, mais brillent par leurs écrans, indique le rapport de DxOMark.

Les Samsung Galaxy A35 et A55 sont entre les mains du laboratoire de DxOMark. Ce dernier vient de livrer ses premières conclusions sur deux pans importants de ces smartphones, à savoir leur partie photo et leurs écrans.

Les Galaxy A sont historiquement des modèles très en vue chez Samsung. La série 2024 montre les crocs en s’approchant du haut de gamme par certains aspects, comme nous l’évoquons dans notre prise en main.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2024 ?

En photo, le Pixel 7a est tellement mieux que le Galaxy A55

DxOMark vient doucher quelques espoirs avec ses résultats en photo. Le Galaxy A55 tombe à la 115e position du classement DxOMark, soit seulement 5 places devant son prédécesseur, le Galaxy A54. Le Galaxy A35 est mieux positionné versus la précédente génération, en s’emparant de la 123e place alors que l’A34 stagne à la 136e place.

Les Galaxy A35 et A55 partagent une plateforme photo similaire. Seul le capteur ultra grand-angle diffère avec un 12 Mpx sur l’A55 et un 8 Mpx sur l’A35. Tous deux ouvrent à f/2.2. Le capteur principal est un grand-angle de 50 Mpx (f/1.8) et le capteur macro, un 5 Mpx (f/2.4).

Un graphique de DxOMark met en exergue les performances photo de l’A55 face à ses concurrents. Le Google Pixel 7a le dépasse allègrement pour un prix inférieur puisqu’on le trouve actuellement à 389 euros, contre 499 euros pour l’A55. Mis face à son prédécesseur, le Galaxy A54, le petit dernier de Samsung n’est pas non plus extrêmement confortable. Les scores sont très proches en photo et en vidéo et il parvient même à être mis à l’amende par l’A54 sur la partie zoom.

Le zoom numérique du Galaxy A55 est grevé de défauts. DxOMark le place dans ses points négatifs, invoquant « des capacités de zoom limitées, des textures faibles et une plage dynamique limitée en zoom », cette plage dynamique définissant la quantité de lumière absorbée lors de l’exposition.

DxOMark pointe également du doigt des soucis d’autofocus qui serait instable par moment sur l’A55, tout comme un amas de bruit dans les zones sombres ou encore des imprécisions colorimétriques.

Défaut commun entre l’A35 et l’A55, une mauvaise prestation dans les clichés nocturnes. Lorsque les conditions lumineuses sont détériorées, ni l’un ni l’autre ne sortent leur épingle du jeu.

Tout est-il à jeter ? Non, d’après DxOMark, les deux Galaxy de Samsung se défendent dans des conditions lumineuses normales tant en extérieur qu’en intérieur. Attention toutefois aux photos en contrejour avec l’A35, il serait sujet à un rendu peu naturel.

Galaxy A35 et A55 : des dalles extrêmement lumineuses

Si ces premiers tests photos ne sont pas très concluants, Samsung peut s’enorgueillir de ses écrans. Les deux dalles Amoled de 6,6 pouces des A35 et A55 parviennent à décrocher un excellent pic lumineux de plus de 1600 nits soit mieux qu’un Galaxy S23, plus haut de gamme.

Luminosité maximale du Galaxy A35 Source : DxOMark

Avec un tel résultat, ils sont totalement recommandables pour un usage en extérieur. Et on ne s’arrête pas là puisque le rendu colorimétrique des deux appareils est aussi salué par DxOMark. Naturel et juste dans n’importe quelles conditions lumineuses.