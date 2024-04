Samsung préparerait sa propre « super app » pour concurrencer les géants chinois

Samsung voudrait lancer une super app pour le paiement en ligne, afin de concurrencer AliPay ou WeChat.

Si Samsung est un géant dans le domaine des technologies en général et des smartphones en particulier, il semble que la firme coréenne cherche à étendre son influence, notamment dans le domaine des applications. Selon les informations du site Sam Mobile, la firme travaillerait désormais sur le développement d’une « super app », une application aux usages multiples, permettant notamment le paiement en ligne et les discussions instantanées.

En effet, dans un article publié la semaine dernière, Sam Mobile indique que « Samsung Financial Networks, une division de Samsung Group, est désormais intéressée par le lancement d’une super app pour le paiement mobile en collaboration avec une banque sud-coréenne majeure ». Concrètement, cette application pourrait être bâtie sur les bases de Monimo, une application déjà proposée par Samsung en Corée du Sud et qui permet le transfert d’argent ou l’échange de devises. L’idée serait ainsi d’étendre les fonctionnalités de cette application pour la rendre incontournable à l’avenir et en faire une « super app ».

AliPay et WeChat dans le viseur de Samsung

Les super apps sont des applications extrêmement populaires dans certains pays d’Asie et qui proposent de très nombreuses fonctionnalités. On pense bien évidemment à Alipay (plus de 1,3 milliard d’utilisateurs) ou WeChat (plus de 1,33 milliard d’utilisateurs) en Chine, mais également à KakaoTalk en Corée du Sud (53 millions d’utilisateurs) ou Line au Japon (230 millions d’utilisateurs). Parvenir à rendre son application si populaire qu’elle en devient indispensable pour tous les usages du quotidien, c’est donc le modèle de ces super apps et c’est la raison pour laquelle de plus en plus de géants des technologies veulent se lancer à leur tour. Outre Samsung, on peut notamment citer X, mais également Microsoft, qui pencherait également sur une super app.

La force de la super app de Samsung pourrait résider dans sa force de frappe. Le constructeur coréen propose déjà Samsung Wallet dans le monde entier et pourrait s’appuyer dessus pour développer Monimo. En outre, Samsung aurait rencontré les cinq plus grosses banques de Corée du Sud en cours de semaine dernière afin de l’aider à développer cette nouvelle application de paiement. La firme aurait également entamé des discussions avec plusieurs start-ups dans le domaine de la fintech (technologies financières).