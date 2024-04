Samsung tient son alternative à l’iMac avec ce tout-en-un 4K… mais il y a un mais

Samsung étoffe encore un peu plus son offre PC avec l'annonce, pour l'instant seulement en Corée, d'un nouvel ordinateur de bureau tout-en-un. Taillé pour marcher sur les plates-bandes d'Apple et de son dernier iMac M3, le PC de Samsung est équipé d'un processeur Intel de dernière génération et d'un écran Ultra HD.

Vous connaissez déjà sûrement les PC portables Galaxy Book, Book Pro et Book Ultra de Samsung, mais la marque continue peu à peu d’avancer ses pions sur le marché PC au sens large, en particulier sur ses terres. En Corée, la firme annonçait l’année dernière plusieurs modèles de bureau, et la voilà qui nous présente désormais un nouvel ordinateur tout-en-un alléchant. Si rien ne nous permet dans l’immédiat d’espérer un lancement sous nos latitudes, ce PC pourrait en tout cas inquiéter le dernier Apple iMac M3 en Asie.

Sobrement baptisé « All-In-One Pro », le nouveau PC de bureau tout-en-un de Samsung est notamment équipé d’un écran Ultra HD et d’un processeur Intel Core Ultra. Il arrivera en Corée du Sud le 22 avril prochain à 1,99 million de wons, soit environ 1 354 euros hors-taxes.

Une machine puissante et élégante… réservée pour l’instant aux utilisateurs coréens

Côté caractéristiques, l’All-in-One Pro se dote d’un châssis en métal de 6,5 mm d’épaisseur seulement et d’un tandem clavier / souris sans-fil, en métal également. La grande force de l’appareil par rapport à son concurrent, l’iMac M3, est de proposer une diagonale de 27 pouces (contre 23,5 pouces seulement pour le tout-en-un d’Apple). Cet écran 4K est surmonté d’une webcam intégrée et doublé de haut-parleurs 3D, compatibles Dolby Atmos, explique Samsung.

On ignore pour l’instant la référence exacte du processeur Intel ajouté à ce nouveau produit, mais SamMobile croît savoir qu’il sera couplé à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, du moins sur la configuration de base de l’appareil. Compte tenu de la finesse de ce nouveau Samsung All-in-One Pro, il y a toutefois fort à parier qu’il sera impossible de remplacer ces composants pour les faire évoluer à l’avenir.

Sur le plan des connectiques, on retrouve quoi qu’il en soit un port HDMI, deux ports USB-A, une prise casque et une prise Ethernet. De quoi le placer là aussi avantageusement face à l’iMac M3, limité à une prise casque et quatre ports USB-C. Animé par Windows 11, le Samsung All-in-One Pro comprend enfin une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.