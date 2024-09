Mauvaise nouvelle : le Galaxy S24 FE pourrait perdre son principal argument de vente

Connue pour être des versions plus abordables des Galaxy S, la lignée des téléphones « Fan Édition » de chez Samsung semble prendre un malheureux virage en augmentant ses prix.

Le Galaxy S24 // Source : Frandroid

Jusqu’à aujourd’hui, la logique de gamme chez Samsung était simple. Les Galaxy A pour l’entrée et le milieu de gamme, les Galaxy S pour le haut de gamme et entre les deux, les Galaxy S « FE ». Le Galaxy S23 était par exemple vendu 959 € à sa sortie alors que le S23 FE affichait un prix en dessous des 700 €. Annoncés quelques mois après la sortie des téléphones stars de la marque, ces téléphones « Fan Édition » permettaient de s’approcher de l’expérience haut de gamme sans (trop) casser son portefeuille.

Malheureusement, cette tendance pourrait bien prendre fin. D’après des informations obtenues par WinFuture, le S24 FE pourrait bien voir son prix augmenter d’une centaine d’euros par rapport au modèle précédent. Le mobile pourrait donc afficher une douloureuse de 799 €, soit à peine 100 € de moins que le prix du Galaxy S24… à sa sortie.

Concurrencé par le S24 directement

Si l’augmentation probable de prix du S24 FE le rendrait déjà moins intéressant par rapport à un S24 commercialisé au prix de vente conseillé, à ce tarif le mobile ne présenterait aujourd’hui aucun intérêt puisque le Galaxy S24 se trouve déjà à 799 € sur plusieurs sites marchands. C’est tout le positionnement commercial du S24 FE qui souffrirait donc dans l’histoire, perdant sa place de S24 plus abordable.

Les modules photo supposés du S24 FE // Source : Android Headlines

Si la fiche technique supposée du S24 FE n’a rien de honteux, le mobile embarquerait en effet un écran Oled 6,7 pouces, une batterie de 4565 mAh, trois appareils photo et toutes les nouveautés en intelligence artificielle de la firme coréenne, face au S24 classique il aurait tout du mal à tenir la distance. Surtout que la RAM resterait bloquée à 8 Go et l’espace de stockage à 128 Go.

Un positionnement hyper exigeant

Même avec une pléthore de couleurs pop, le S24 SE serait sérieusement difficile à conseiller s’il était vraiment vendu 799 €. Sans parler de la concurrence interne que lui mènerait le S24 classique, le marché des mobiles à moins 800 € est bourré d’excellents modèles contre lesquels le FE devrait se battre bec et ongles.

Espérons que cette rumeur ne devienne jamais plus que ça, autrement Samsung se tirerait une sévère balle dans le pied.