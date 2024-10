Vos smartphones et montres Galaxy pourraient devenir la cible de hackers

Samsung vient d’émettre une alerte de sécurité préoccupante concernant une vulnérabilité majeure affectant de nombreux appareils Galaxy équipés de processeurs Exynos. Elle menace non seulement ses smartphones, mais aussi ses montres connectées.

Samsung a annoncé qu’une vulnérabilité touchait actuellement les appareils dotés des processeurs Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850 et W920. Parmi les modèles concernés figurent les populaires Galaxy S20, Note 20, S10 et Note 10, ainsi que les Galaxy A21, A51 et A71. Les montres connectées Galaxy Watch 4, Watch 5 et Watch FE ne sont pas épargnées.

Selon les experts en sécurité de Google, cette faille permet aux pirates d’obtenir des privilèges système et d’exécuter du code malveillant sur les appareils ciblés. Plus inquiétant encore, le code malveillant peut se faire passer pour un processus Samsung légitime, le rendant pratiquement indétectable lors des analyses système habituelles.

Vos appareils Galaxy avec des puces Exynos pourraient devenir la cible des hackers

Les conséquences potentielles sont alarmantes. Les attaquants peuvent accéder aux informations bancaires, aux messages personnels et aux photos des utilisateurs. L’équipe d’analyse des menaces de Google a déjà identifié plusieurs cas où des acteurs malveillants ont exploité cette vulnérabilité avec succès.

Face à cette situation critique, Samsung a rapidement réagi en déployant des correctifs de sécurité. « Nous recommandons vivement à tous les utilisateurs d’appareils concernés d’installer la dernière mise à jour de sécurité dès qu’elle sera disponible », déclare le géant sud-coréen. En attendant, il est conseillé d’éviter l’installation d’applications provenant de sources inconnues.

Cette découverte survient à un moment délicat pour Samsung, qui envisage d’abandonner les processeurs Exynos pour sa future série Galaxy S25. Les problèmes de rendement de Samsung Foundry ont également conduit à l’abandon d’une usine à Taylor, au Texas, avant même sa mise en service complète.

Si vous possédez l’un des appareils mentionnés, comme Samsung le conseille, il est fortement recommandé de mettre à jour votre système immédiatement. En plus des mises à jour, faites preuve de prudence en évitant de télécharger des applications depuis des sources non fiables et en restant vigilant face aux activités suspectes sur votre appareil.