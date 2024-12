Samsung confirme l’arrêt de DeX sur Windows avec la mise à jour One UI 7

Samsung vient d’annoncer officiellement l’arrêt du support de DeX pour PC Windows avec la prochaine mise à jour One UI 7. Cette nouvelle, publiée discrètement sur le site britannique du constructeur, marque la fin d’une fonctionnalité appréciée par les utilisateurs Galaxy.

DeX, abréviation de « Desktop eXperience », permettait aux propriétaires de smartphones Galaxy d’accéder facilement à leur appareil depuis leur PC Windows via une fenêtre dédiée. Cette interface facilitait notamment le transfert de fichiers entre les deux appareils, offrant une expérience utilisateur fluide et pratique.

Dans une note de bas de page sur son site officiel, Samsung UK précise : « Le support de DeX pour PC sous Windows prendra fin avec la version One UI 7. Nous encourageons nos clients à connecter leur téléphone mobile et leur PC via la fonctionnalité Lien avec Windows ».

DeX s’arrête sous Windows, mais pas partout

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d’espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu’une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d’espace de stockage dans le Cloud, à vie.

Il est important de noter que seule l’application Windows est concernée par cet arrêt. La fonctionnalité DeX standalone, qui permet de transformer un smartphone Galaxy compatible en expérience bureau en le connectant à un écran externe, un clavier et une souris, continuera d’être supportée sous One UI 7.

Samsung recommande désormais l’utilisation de Link to Windows comme alternative. Cette solution Microsoft offre des fonctionnalités similaires, permettant également le transfert de fichiers et l’accès aux données du smartphone depuis un PC.

Cette annonce s’accompagne d’autres changements dans One UI 7, notamment l’arrêt du support des téléchargements de panneaux latéraux (Edge Panels) tiers depuis le Galaxy Store. Les panneaux déjà installés resteront toutefois accessibles, bien que leur expérience utilisateur pourrait ne plus être optimale.

La mise à jour One UI 7, basée sur Android 15, devrait être déployée début 2024, après le lancement de la série Galaxy S25. Une version bêta publique est attendue pour décembre, permettant aux utilisateurs de découvrir les nombreuses nouveautés de cette mise à jour majeure, incluant un centre de notifications intelligent et un écran de verrouillage repensé.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !