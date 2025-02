Samsung déploie des animations ultra-personnalisables pour ses Galaxy

Samsung continue d’enrichir l’expérience utilisateur de ses smartphones avec des outils de personnalisation toujours plus poussés. La dernière mise à jour de l’application Home Up, intégrée à Good Lock, en est la preuve.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont un smartphone Samsung assez récent. Désormais, les propriétaires de Galaxy compatibles peuvent ajuster finement les animations du système. Et c’est grâce à la dernière mise à jour de l’application Home Up, intégrée à Good Lock. Parmi les paramètres modifiables : la vitesse de déplacement et de vibration des icônes, leur échelle lors d’un redimensionnement, la durée des animations de fond d’écran, ou encore la fluidité des transitions entre les applications.

Pour ceux qui préfèrent une configuration rapide, cinq préréglages sont proposés : Classique, Élégance, Dynamique, Doux et un mode « Réglage simple » basé sur un curseur unique. Des démonstrations vidéo, partagées par Android Authority et le tipster Ice Universe, illustrent l’impact visuel de ces réglages, y compris des ajustements extrêmes rendant les animations notablement plus fluides.

Personnaliser son Galaxy n’a jamais été aussi intuitif

Comme on pouvait s’en douter, ces nouveautés restent inaccessibles sur les anciens modèles. Les tests sur le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy S24 FE ou le Galaxy S23 Ultra ont échoué. Seuls les Galaxy S24, S25 et leurs variantes Plus/Ultra, sous One UI 7, en bénéficient actuellement. L’application mise à jour est téléchargeable via le Galaxy Store, mais un sideload via APKMirror reste possible pour les plus curieux.

Outre les animations, Home Up introduit des fonctionnalités supplémentaires. L’Edge Panel gagne en flexibilité, avec la possibilité d’afficher plus d’applications. Les utilisateurs peuvent aussi décorer leur écran d’accueil avec des stickers, ajoutant une touche ludique à la personnalisation. Si Samsung vise clairement les adeptes de personnalisation avancée, les préréglages permettent néanmoins à tous de profiter d’une expérience rafraîchie sans compétences techniques. Reste à voir si ces options seront étendues à davantage d’appareils avec les prochaines versions d’One UI.