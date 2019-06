Après une Galaxy Tab A de 10,1 pouces lancée en avril dernier, Samsung s’apprête à annoncer officiellement une version plus compacte, la Galaxy Tab A 8.0, dotée logiquement d’un écran de 8 pouces.

Samsung fait encore partie des constructeurs à proposer régulièrement des tablettes Android. Si la marque coréenne propose des versions haut de gamme, comme la Galaxy Tab S5e, elle s’est également fait une spécialité de commercialiser des modèles plus accessibles.

C’était notamment le cas de la Samsung Galaxy Tab A 10.1 qui a été lancée en France mi-avril, et ce devrait également être celui de la Galaxy Tab A 8.0 qui a commencé à se dévoiler via différentes pages sur le Web. Le site XDA Developers, spécialisé dans l’actualité d’Android, a ainsi découvert sur les sites de l’Alliance Wi-Fi (PDF), du Bluetooth Launch Studio et des solutions entreprises d’Android des mentions à une future tablette Galaxy Tab A avec un écran de 8 pouces prévue pour 2019.

Une version Wi-Fi+4G au programme

La tablette serait déclinée en cinq versions, dont quatre dotée d’une connectivité 4G. Elle devrait être compatible avec le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 4 (802.11a/b/g/n). Du côté des composants, on retrouverait un écran de 8 pouces de 800 x 1280 pixels, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, une puce Snapdragon 429 d’entrée de gamme, et la version 9.0 Pie d’Android. Comme le signale XDA Developers, la tablette n’intégrera pas de lecteur d’empreintes ni de puce NFC.

On ignore encore à quelle date Samsung lancera sa nouvelle tablette d’entrée de gamme et à quel prix. Néanmoins, puisque la Galaxy Tab 10.1 était commercialisée à 219 euros en version Wi-Fi, on imagine mal la Samsung Galaxy Tab 8.0 dépasser le seuil de 200 euros.