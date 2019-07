Non content d’avoir multiplié les références sur son nouveau milieu de gamme à base de dizaines, Samsung commence à proposer des déclinaisons. Après le Galaxy A20e, le Galaxy A50s ou le Galaxy A70s, le constructeur coréen préparerait ainsi un Samsung Galaxy A10s.

Depuis le début de l’année, Samsung a opéré une refonte en profondeur de son milieu de gamme, les smartphones Galaxy A. Auparavant identifiés uniquement par un chiffre pour signifier la montée en gamme, ils sont désormais annoncés par des dizaines. On est ainsi passé du Samsung Galaxy A8 au Samsung Galaxy A80 par exemple. Mais cet ajout d’un seul chiffre ne semble pas suffisant pour Samsung.

En effet, la firme a déjà lancé plusieurs déclinaisons de ses nouveaux smartphones avec les lettres « s » et « e » en suffixe. C’est le cas notamment du Samsung Galaxy A20e, mais aussi potentiellement de futurs Samsung Galaxy A50s et Galaxy A70s. Désormais, c’est au tour d’un Samsung Galaxy A10s de faire parler de lui.

Un modèle plus fin avec une meilleure batterie

Le site My Smart Price a en effet obtenu des informations sur un nouveau smartphone d’entrée de gamme de Samsung. Celui-ci se placerait logiquement entre le Galaxy A10 et le Galaxy A20e, et disposerait d’un écran similaire de 6,2 pouces. Il serait néanmoins plus fin, avec une épaisseur de 7,8 mm et proposerait un double capteur photo au dos de 13 et 2 mégapixels avec une ouverture de f/1,8 pour l’objectif principal. En façade, on retrouverait un capteur de 8 mégapixels pour les selfies, contre 5 mégapixels pour le Galaxy A10. Par ailleurs, le Samsung Galaxy A10s pourrait bénéficier d’une puce Helio P22 de MediaTek — contre un Exynos 7884 pour le A10 — et d’une batterie de 4000 mAh — contre 3400 pour le A10.

Selon My Smart Price, le Samsung Galaxy A10s sera lancé en Inde. On ignore encore si une version française sera disponible et, le cas échéant, à quel prix.