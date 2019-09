Le Samsung Galaxy Fold est passé entre les mains de JerryRigEverything, vidéaste spécialisé en tests de durabilité/torture. Et ses résultats sont étonnants, soulignant la fragilité des écrans pliables et la prouesse des ingénieurs Samsung du même temps.

Le Samsung Galaxy Fold est-il trop fragile ? La première version a répondu elle-même à cette interrogation en se brisant entre les mains de ses premiers testeurs, forçant Samsung à la rappeler pour l’améliorer en tous points.

La seconde version qui est désormais commercialisée est censée avoir répondue à toutes les problématiques soulevées entre temps. Mais dans les faits, qu’en est-il ?

Le Samsung Galaxy Fold se fait torturer

JerryRigEverything, bien connu sur YouTube comme le vidéaste offrant les tests de durabilité les plus avancés (ou les vidéos de torture tech les plus populaires, selon l’angle), a pu récupérer l’appareil. Voici ce qu’il en a fait :

Sans surprise, c’est l’écran pliable qui subit le plus. Ne pouvant être protégé que par une couche en plastique, la moindre interaction un peu brutale lui cause du tort. Il peut même être endommagé à l’ongle par Jerry.

Cependant, et c’est là l’aspect le plus étonnant, il aura bien du mal à se tordre dans le mauvais sens. Malgré des pressions répétées et poussées, la charnière imaginée par Samsung ne rompt pas : le téléphone ne se sépare jamais en deux, et reste fonctionnel. Un chapeau bas sur ce point.

Reste cependant un point important : les points où l’écran n’est pas intégralement collé au cadre de l’appareil. Avec une poignée de poussière et de cailloux refermés sur l’écran, simplement à l’avant et sans même viser la partie la plus sensible à ce sujet, la charnière se remplit déjà et émet des craquements peu rassurants dès lors que l’on ouvre et ferme l’objet.

Evidemment, ce test est extrême. Toutefois, il prouve qu’il serait plus qu’imprudent d’amener son Galaxy Fold à la plage, et que l’appareil risque bien de vieillir difficilement après avoir emmagasiné les poussières de vos poches. Une leçon à garder en tête pour les potentiels acheteurs.