Samsung ambitionnerait de sortir un smartphone doté d'un appareil photo avant caché sous l'écran. Le produit verrait le jour en 2020.

Lorsqu’il a présenté le Galaxy Fold pour la première fois, Samsung a aussi dévoilé les designs d’écran qu’il envisageait sur ses smartphones plus classiques. Le leader du marché montrait ainsi son ambition de sortir, à terme, un appareil avec un écran « New Infinity » sans aucune encoche ni trou dans l’écran.

Samsung semble se rapprocher doucement de cet objectif. En effet, d’après des sources dans l’industrie citées par The Elec, le constructeur sud-coréen pourrait lancer dès 2020 un smartphone avec un appareil photo avant intégré sous l’écran qui n’aurait donc pas besoin d’une encoche ou d’un poinçon pour être logé.

Production en masse dès le début de l’année 2020

The Elec raconte que le capteur photo sous écran serait appelé « HIAA2 » et sa production en masse devrait apparemment démarrer au début de l’année 2020. Samsung Display aurait même déjà commencé à préparer les dalles OLED compatibles avec ce composant.

Rappelons aussi que des entreprises comme Xiaomi et Oppo ont déjà fait la démonstration de technologies similaires pour offrir une zone d’affichage plus grande et plus immersive. De son côté, Essential a aussi imaginé un concept similaire dans un brevet. Le principe est de ne pas afficher d’informations sur la zone de l’écran qui surplombe l’appareil photo, et de rendre cette zone « transparente » pour laisser la lumière passer. De nombreuses contraintes techniques sont néanmoins à noter, comme la perte de qualité liée à la réduction de la quantité de lumière absorbée par le capteur.