L'application PlayGalaxy est désormais compatible avec les Samsung Galaxy S10, S10+ et S10e. Il est donc désormais possible de jouer à ses jeux PC sur ces smartphones Android.

Le jeu sur smartphones se transforme. En plus de servir de plateforme idéale pour les jeux occasionnels pour passer le temps dans les transports ou aux toilettes, voilà que les smartphones deviennent également des écrans capables de supporter les jeux les plus gourmands. Cela passe par le portage de jeux complets ou de licences connues comme Fortnite ou Call of Duty Mobile, mais aussi par l’arrivée de services de streaming permettant de déporter la puissance de calcul.

En dehors des offres de cloud gaming (Google Stadia, Microsoft xCloud…), certains proposent également d’accéder en direct à son catalogue de jeux PC depuis son smartphone. C’est le cas de l’application Steam Link disponible depuis 2018, mais aussi de PlayGalaxy Link, une application lancée en bêta sur le Galaxy Note 10 en septembre dernier.

Les Galaxy S10 s’invitent à la fête

Comme remarqué par SamMobile, l’application PlayGalaxy Link a été mise à jour en version 1.0.5, avec quelques nouveautés notables :

Support des Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus et S10 5G

Nouvelle fonction à l’écran pour le bouton droit de la souris

Possibilité de mettre à jour un programme PC automatiquement

Amélioration des fonctionnalités existantes

En plus des Galaxy Note 10 et Note 10+, les flagships de début d’année de Samsung peuvent donc profiter de cette fonctionnalité très intéressante pour les joueurs qui souhaitent reprendre leur partie à distance.

Pour rappel, cela nécessite d’installer PlayGalaxy sur son smartphone et son PC, et de posséder un ordinateur équipé au minimum de la configuration ci-dessous :

Windows 10

GPU : Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 550 ou plus

CPU : Intel Core i5 ou plus

8 Go de RAM DDR4

Le lien fonctionne aussi bien sur un réseau local qu’à distance, même sur des réseaux cellulaires. Le PC doit bien évidemment être allumé pour que le lien puisse s’établir.

Que cette mise à jour arrive le même jour que Red Dead Redemption 2 sur PC soit une coïncidence ou non, voilà qui devrait enthousiasmer les joueurs PC prêts à tout pour continuer leur partie lorsqu’ils ont un peu de temps devant eux et une connexion internet à portée.