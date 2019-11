Les Samsung Galaxy A50 ont reçu une nouvelle mise à jour qui est hélas défectueuse. Le processus d’enregistrement des empreintes bloque avant complétion : attendez un peu avant de mettre à jour votre téléphone.

Samsung a frappé fort dans le milieu et le haut de gamme en 2019. Après quelques années à s’être quelque peu reposée sur ses lauriers, l’entreprise coréenne a enfin décidé de remettre un peu de piquant dans sa stratégie.

Parmi les smartphones sortis, le Galaxy A50 a rapidement été remarqué comme un très bon rapport qualité/prix. Mais attention : il subit un petit problème ces derniers jours qu’il vaut mieux ne pas ignorer.

Plus d’enregistrement d’empreintes sur le Galaxy A50

Comme le rapporte SamMobile, les Galaxy A50 ont commencé à recevoir des mises à jour de firmware portant les identifiants A505FNXXS3ASK9 ou A505FDDS3ASK8. Ces derniers veulent améliorer la qualité de la reconnaissance d’empreintes, et peuvent même vous amener à réenregistrer vos empreintes pour cela.

Cependant, indique GalaxyClub, de nombreux utilisateurs ont noté que l’enregistrement des empreintes ne fonctionnait plus correctement suite à cette mise à jour. En effet, le processus peut bloquer à 41% de complétion et ne plus arriver à reconnaître vos empreintes. D’autres utilisateurs indiquent avoir réussi à compléter le processus, mais que leur empreinte n’était ensuite pas reconnue lorsque l’appareil est verrouillé. SamMobile a pu reproduire les mêmes problèmes.

Bref, il semble que la mise à jour destinée à améliorer la reconnaissance d’empreintes l’a tout simplement… cassé. Samsung devrait apporter rapidement un correctif au problème dans une prochaine mise à jour, mais d’ici là, nous vous recommandons de ne pas installer les patchs A505FNXXS3ASK9 ou A505FDDS3ASK8 s’ils apparaissent sur votre smartphone.

Si la mise à jour a déjà été installée sur votre smartphone, faites bien attention à ne pas supprimer les empreintes que vous avez déjà enregistrés et qui sont fonctionnelles, sous peine de rencontrer ce bug. Pas d’inquiétude cependant : puisqu’il s’agit d’un problème, semble-t-il, totalement logiciel, son correctif devrait être rapidement déployé par Samsung. De même, cela ne change rien à notre avis sur le produit lui-même.