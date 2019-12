Samsung préparerait une nouvelle tablette Galaxy Tab A4 S milieu de gamme

Après le haut de gamme avec la Tab S6, il est temps pour Samsung de s'occuper du segment des tablettes milieu de gamme. Le constructeur coréen a ainsi fait certifier une nouvelle tablette présentée comme la Galaxy Tab A4 S.

Alors que Samsung a revu son haut de gamme sur le segment des tablettes cette année avec la sortie de la nouvelle Galaxy Tab S6, le constructeur coréen préparerait cette fois un renouveau de son segment milieu de gamme.

En effet, comme le rapporte le site Sam Mobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur coréen, Samsung a déjà fait certifier une nouvelle tablette auprès du Bluetooth SIG, le consortium en charge du protocole du même nom. On peut y découvrir ainsi une tablette présentée sous le nom de « Samsung Galaxy Tab A4 S » et compatible avec le Bluetooth 5.0. Ce nom semble cependant être un nom de code et il se peut que le produit final sorte sous un autre nom comme le précise Sam Mobile : « Galaxy Tab A4 S semble être un nom inutilement compliqué qui ne révèle que peu d’informations sur l’appareil auprès des consommateurs potentiels ».

Si les tablettes haut de gamme de Samsung sont présentées sous le nom Galaxy Tab S, les modèles milieu de gamme se voient quant à eux associées la lettre A. La dernière mise à jour de cette gamme de tablettes remonte à février dernier avec la sortie de la Samsung Galaxy Tab A 10.1. On imagine donc que cette future tablette puisse être annoncée à la même période l’an prochain, autour du Mobile World Congress 2020.