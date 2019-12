Samsung Galaxy S10 : non, le mode 1080p ne vous fait pas économiser de batterie

La chaîne YouTube PhoneBuff a mesuré les différences d'autonomie entre deux Samsung Galaxy S10, avec un affichage en 1440p et en 1080p. L'autonomie est identique sur les deux smartphones.

Si les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont dotés de dalles avec 1440 pixels de large pour 3040 de haut, il est cependant possible de modifier cette définition pour retrouver un affichage Full HD+ de 1080×2280 pixels. Une pratique qui pourrait notamment permettre de réduire la consommation de batterie, le smartphone ayant besoin de calculer moins de pixels à l’affichage.

Néanmoins, selon les mesures menées par la chaîne YouTube PhoneBuff, il n’en serait finalement rien. Dans une vidéo mise en ligne ce dimanche, la chaîne a mené une expérience visant à réaliser exactement les mêmes tâches sur deux Galaxy S10+, l’un configuré en 1440p et l’autre en 1080p. Au fur et à mesure de la vidéo, les deux smartphones ont perdu le même pourcentage de batterie au même moment. Ainsi, l’utilisation de la messagerie a fait descendre les deux modèles à 84 %, la navigation à 42 % et la consultation de vidéo YouTube à 20 %. Seul le jeu permet une légère différence, avec le modèle en 1440p qui est tombé à 60 % de batterie, quand le smartphone configuré en 1080p avait encore 61 % de batterie. Une différence qui s’avère néanmoins marginale.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La chaîne YouTube a refait l’expérience avec un Galaxy S10 classique pour arriver aux mêmes résultats avec là encore des résultats d’autonomie similaires, quelle que soit la définition affichée.

Il faut dire que lorsque l’écran du Galaxy S10 est configuré en 1080p, tous les pixels de sa dalle restent actifs. Le smartphone vient seulement faire du downscaling pour afficher une image moins nette que celle prévue en 1440p. Il se peut donc que le smartphone calcule d’abord l’image en 1440p pour ensuite calculer une version moins définie, ce qui pourrait ainsi prendre tout autant de ressources de calcul — et donc de batterie — qu’un affichage direct en 1440p.