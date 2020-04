Samsung : ce concept de smartphone sans encoche ni poinçon donne très envie

Samsung et les écrans, c’est une vraie histoire d’amour. Reconnu pour son savoir-faire, le Sud-Coréen intègre sur ses smartphones des dalles toujours plus innovantes. Dernier concept en date : un écran sans poinçon ni encoche qui plongerait sur les quatre bordures de l’appareil. Pour le futur Galaxy S30 ?

Impossible de parler d’écran de smartphone sans évoquer Samsung. La branche Display du fabricant sud-coréen fournit la plupart des dalles OLED des grands constructeurs. Bien qu’il domine largement son secteur, Samsung continue d’innover avec pour but ultime (en marge des modèles pliants) de proposer des smartphones dont la face avant serait entièrement recouverte par l’écran. Ah, l’influence des films futuristes…

Samsung réfléchit donc constamment à repousser les limites et n’hésite pas à breveter un grand nombre de concepts, qui peuvent voir le jour ou non. En novembre 2019 par exemple, LetsGoDigital faisait état d’un dépôt de brevet pour un smartphone dont la face avant et les bordures seraient recouvertes par l’écran. Il supposait alors que cette dalle serait intégrée au Galaxy One, un projet que Samsung aurait dans ses tiroirs.

Aujourd’hui, ce même média publie le brevet ainsi qu’un rendu 3D (créé par Concept Creator) mentionnant un écran plongeant vers les quatre bordures du smartphone et dépourvu de poinçon ou d’encoche.

L’écran du Galaxy S30 sera-t-il révolutionnaire ?

Les images fournies par LetsGoDigital rappellent la technologie Quad Overflow Display utilisée par Huawei sur son P40 Pro. Néanmoins, la dalle du dernier haut de gamme chinois intègre un poinçon relativement imposant camouflant un double capteur photo.

Le brevet de Samsung, lui, ne mentionne ni poinçon ni encoche. Samsung aurait-il trouvé le moyen de placer ses caméras sous l’écran ? L’hypothèse d’un système de caméra amovible semble en tout cas écartée puisque l’écran plongeant sur la bordure empêcherait l’intégration d’un tel mécanisme.

Reste à savoir quel modèle pourrait en hériter. Le Galaxy Note 20 sera disponible courant septembre si le coronavirus n’a pas bouleversé la feuille de route du constructeur. Le timing semble donc trop serré pour espérer le voir équipé d’un tel écran, d’autant qu’il nécessite un espace sur la bordure pour loger son S-Pen. On peut donc espérer découvrir un tel écran sur le Galaxy S30, prévu l’année prochaine. Enfin, on digresse.