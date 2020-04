Samsung s’apprêterait à lancer un smartphone avec une caméra pop-up

Samsung travaillerait actuellement sur un nouveau smartphone à caméra pop-up, le deuxième après le Galaxy A80 de l'an dernier. Contrairement à son prédécesseur, le futur téléphone devrait cependant cibler les segments d'entrée ou de milieu de gamme.

Après le Galaxy A80 lancé l’an dernier, Samsung pourrait présenter prochainement un second smartphone avec une caméra pop-up. C’est en tous cas ce qui ressort des informations publiées ce dimanche par le site de l’accessoiriste Pigtou, en collaboration avec OnLeaks.

Le leaker français a en effet obtenu des informations au sujet d’un futur smartphone de Samsung équipé d’un appareil photo rétractable en façade. Un mécanisme qui serait bien plus discret que celui du Galaxy A80 avec son double appareil photo à la fois coulissant et pivotant. Cette fois, la forme de la caméra pop-up ressemblerait davantage à ce qu’on a pu déjà voir sur le Vivo Nex S, le Huawei P Smart Z ou le Xiaomi Mi 9T.

L’appareil Samsung avec caméra pop-up // Source : Pigtou et OnLeaks Le smartphone Samsung aurait un lecteur d’empreintes au dos // Source : Pigtou et OnLeaks Le smartphone Samsung avec une pop-up caméra // Source : Pigtou et OnLeaks

Un smartphone d’entrée ou de milieu de gamme

Outre cet appareil photo rétractable, l’appareil devrait également intégrer un lecteur d’empreintes digitales positionné sur le dos. De quoi laisser penser qu’il s’agira d’un smartphone d’entrée ou de milieu de gamme, probablement pour la gamme Galaxy A. Un sentiment renforcé par le design en façade du téléphone, puisqu’on retrouve une large bordure inférieure en dessous de l’écran. Pour revenir au dos, on notera également que l’appareil devrait profiter de trois appareils photo positionnés à la verticale en haut à gauche. Si le smartphone devrait être doté d’une prise USB-C, il ne devrait cependant pas être équipé de prise casque.

Concernant l’écran, si l’on sait qu’il devrait adopter une diagonale de 6,5 pouces, on ignore encore sa définition ou la technologie utilisée entre le LCD et l’Oled. Du côté des dimensions de l’appareil, Pigtou note que le téléphone devrait avoir 160,9 mm de hauteur, 77 mm de largeur et 9,2 mm d’épaisseur.

On ignore encore quand le smartphone sera annoncé, sous quel nom et à quel tarif. « Le nouveau smartphone Samsung sera probablement annoncé dans les prochains mois, lorsque le confinement s’achèvera partout dans le monde », note l’accessoiriste.