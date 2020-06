Samsung Galaxy S20 : la version 5G est à moins de 100 euros avec un forfait SFR

Sommaire Design 5G Photographie

L'un des meilleurs smartphones de l'année est actuellement en promotion chez SFR. En effet, la version 5G du Samsung Galaxy S20 est au prix d'achat de 99 euros seulement avec un forfait SFR 60 Go.

Jusqu’au 22 juin seulement, le prix d’achat du Samsung Galaxy S20 5G passe à 99 euros seulement pour toute souscription simultanée à un forfait SFR 60 Go. Un prix attractif pour un excellent smartphone paré pour l’avenir grâce à sa compatibilité 5G et ses technologies embarquées.

Un design adapté à votre main

Comme c’est souvent le cas dans cette gamme de Samsung, le design du Galaxy S20 est particulièrement soigné. Les tranches sont élégamment courbées, et grâce à son gabarit raisonnable il tient parfaitement dans la main. Sur la face avant se trouve le très bel écran AMOLED de 6,2 pouces, lui aussi aux bords incurvés. Ce choix de design donne l’impression que les bordures latérales sont inexistantes.

Avec cette dalle AMOLED, Samsung ne faillit pas à sa réputation. Comme chaque année, la firme coréenne place la barre encore plus haute et propose ici un écran tout bonnement excellent. Aussi bien du côté des richesses des couleurs que de la luminosité maximale. En passant par les paramètres, vous pourrez au choix pousser la définition en QHD+ ou le taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Un smartphone paré pour durer

Cette année, Samsung a choisi de sortir son Galaxy S20 en deux versions. Une première est compatible avec les réseaux 4G, alors que la deuxième est parée pour les réseaux 5G (SA et NSA). Cette dernière profite d’une compatibilité qui lui promet une belle longévité sur le marché de la téléphonie mobile.

Du côté des performances, le Samsung Galaxy S20 5G est équipé du processeur maison Exynos 990 avec 12 Go de RAM. Cette puce gravée en 7 nm est puissante, et permet de jouer aux jeux gourmands dans une qualité graphique maximale. Surtout, elle va permettre au téléphone de tourner fluidement pendant plusieurs années. En complément, Samsung a maintenant l’habitude de mettre à jour régulièrement ses fleurons pendant quatre ans, avec trois mises à jour majeures d’Android.

Cap sur la photo

Pour se démarquer de la concurrence, les constructeurs n’ont d’autres choix que de peaufiner la fonction photo des smartphones. Samsung tire très bien son épingle du jeu cette année grâce à une triple caméra très efficace, avec capteur principal, ultra grand-angle et téléobjectif.

Dans les faits, le Samsung Galaxy S20 5G est un appareil tout à fait polyvalent sur la partie photo. Les trois capteurs proposent une colorimétrie harmonieuse, permettant de jongler entre les capteurs sans afficher de disparités sur les clichés. Les photos sont riches en détail, et pour aller plus loin Samsung propose même un zoom x3 sans perte de netteté, et un zoom numérique allant jusqu’à x30.

La version 5G du Samsung Galaxy S20 à partir de 99 euros chez SFR

SFR propose actuellement le Samsung Galaxy S20 5G en promotion pour toute souscription à un forfait SFR 60 Go. En effet, grâce à une remise de 100 euros, son prix d’achat passe à 99 euros, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Le forfait SFR 60 Go comprend tout ce qui est nécessaire pour profiter pleinement de son smartphone en Europe à savoir :

60 Go d’Internet depuis la France et l’Europe

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe

Prêt gratuit d’un nouveau téléphone en cas de panne, casse, vol ou perte (voir conditions sur SFR.FR)

Il est proposé au prix de 20 euros par mois la première année, puis 35 euros par mois avec un engagement d’un an seulement. Cette offre promotionnelle n’est valable que jusqu’au 22 juin seulement.