Le Samsung Galaxy Z Fold 2 se plie maintenant avec plus de style

Peut-on allier style et technologie ? C'est le pari du constructeur coréen Samsung qui annonce une petite surprise pour les fêtes de fin d'année : la possibilité de personnaliser la charnière de votre prochain Galaxy Z Fold 2 sur le Samsung Shop.

En dévoilant le premier Galaxy Z Fold, Samsung révélait le fruit de ses travaux de recherche et développement sur le secteur du smartphone. Avec cette seconde édition, le constructeur montre désormais qu’il maîtrise parfaitement la recette pour les terminaux dotés de deux écrans. Du smartphone classique, on passe ainsi à un usage qui se rapproche davantage de la tablette.

Depuis peu, le constructeur permet de personnaliser la couleur de la charnière avec quatre coloris, et sans surcoût. Les possibilités sont nombreuses, et vous pouvez les découvrir sur le site de Samsung.

Une charnière retravaillée pour ce second opus

Pour la deuxième version de son Galaxy Z Fold, Samsung a revu sa charnière. Plus douce au pliage, cette dernière est désormais renforcée et le constructeur annonce avoir testé sa résistance à plus de 200 000 ouvertures. Samsung s’est également assuré que la poussière ne puisse pas rentrer dans les rouages de la charnière. Au travers de notre test, il en résulte une sensation de robustesse.

Puisque la charnière constitue la pièce maîtresse articulant les deux écrans de ce smartphone, Samsung propose d’ailleurs d’en personnaliser sa couleur. Directement depuis la boutique en ligne du constructeur, il est maintenant possible de choisir parmi quatre coloris : Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Blue et Metallic Red. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 devient ainsi un véritable produit de luxe aux finitions personnalisées par l’utilisateur.

Ces couleurs peuvent être combinées avec les deux variantes du Samsung Galaxy Z Fold 2, lequel est disponible soit en Mystic Bronze, soit en Mystic Black. Soulignons au passage que cette personnalisation est gratuite. Toutefois, avant de recevoir cette création personnalisée, il faudra se montrer un peu patient : le délai d’attente est de trois semaines. Il vaut mieux donc ne pas trop tarder pour en faire un magnifique cadeau de Noël.

Le must du must pour finir 2020 en beauté

Lorsqu’il est replié, le Galaxy Z Fold 2 dispose d’une dalle en verre Super AMOLED protégée par une couche de Corning Gorilla Glass Victus. Cette protection offre une résistance accrue aux rayures et aux chocs qui est la bienvenue pour un si bel objet. L’écran situé à l’extérieur mesure 6,23 pouces et offre une définition de 816 × 2260 pixels pour un affichage atypique en 25:9 qui occupe une grande partie de la face avant du téléphone. C’est grâce à cet écran que vous pouvez rapidement utiliser votre smartphone, sans avoir à le déplier.

Lorsqu’il est déplié, le Samsung Galaxy Z Fold 2 propose un écran Super AMOLED plus large de 7,6 pouces avec une définition de 1768 × 2208 pixels et une résolution de 373 PPP. Pour davantage de fluidité, Samsung y a inclus un taux de rafraichissement de 120 Hz. La pliure est légèrement visible, mais elle ne gâche en rien l’expérience proposée par ce grand et très bel écran.

Du côté des dimensions, lorsqu’il est replié, l’appareil mesure 159,2 x 68 x 16,8 mm, et 159,2 x 128,2 x 6,9 mm lorsqu’il est ouvert. Il est ainsi facilement transportable lorsqu’il est plié, et dévoile tout son potentiel une fois déplié.

Une fiche technique très musclée

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est animé par le dernier SoC de Qualcomm en date, le Snapdragon 865 Plus gravé en 7 nm avec une puce à huit cœurs. La partie graphique est assurée par le GPU Adreno 650. À l’usage, il est difficile de prendre à défaut le Samsung Galaxy Z Fold 2 tant cette configuration est efficace, aussi bien pour les jeux que pour la navigation.

Concernant la mémoire vive, on retrouve pas moins de 12 Go LPDDR5. Côté stockage, le constructeur a vu grand avec 256 Go d’espace en UFS 3.1. L’appareil est bien entendu compatible avec les réseaux 5G et, en termes de connectivité, nous retrouvons du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct ainsi que du Bluetooth 5.0.

Le Galaxy Z Fold 2 dispose d’une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide de 25 W en filaire et 11 W en mode wireless. Le smartphone est également capable de se transformer en galet de charge sans fil, pour recharger sa montre connectée ou ses écouteurs le temps d’un café par exemple.

Côté photo, l’appareil dispose d’un module arrière composé de trois capteurs. L’appareil photo principal grand-angle est de 12 Mpx avec une ouverture en ƒ/1,8. Nous retrouvons également un ultra grand-angle de 12 Mpx (ƒ/2,2). Le téléphoto est également de 12 Mpx (ƒ/2,4) et permet un zoom optique 2x et un zoom numérique 10x. L’avantage ici, c’est qu’il sera possible de consulter directement les clichés sur un large écran, d’autant que le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un smartphone très doué dans ce domaine.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est livré avec Android 10 et l’interface One UI 2.5, l’une des meilleures sur Android à ce jour. Le constructeur planche sur une mise à jour prochaine vers Android 11 et One UI 3.

Le Galaxy Z Fold 2 à partir 84,17 € par mois, pendant 24 mois

Le Samsung Galaxy 2 Fold 2 est disponible au prix de 2020 euros sur le site de Samsung. Sachez que le constructeur propose des facilités de paiement, avec des mensualités pouvant s’étaler entre 12 et 36 mois. Notons au passage que sur le Samsung Shop, le constructeur offre 200 euros de bonus sur la valeur de reprise d’un ancien téléphone jusqu’au 6 décembre.