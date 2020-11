Samsung Days : voici les meilleures promotions sur les TV 4K, Galaxy S20+ ou Note 10

Samsung lance les Samsung Days et avec eux une vague de promotions très intéressantes sur de nombreux produits premium, comme le Samsung Galaxy S20+ ou le téléviseur QLED 55Q80T 2020.

Si Samsung ne participe pas au Black Friday, la marque sud-coréenne vous donne quand même une belle occasion de réaliser des économies avec les Samsung Days. Ainsi, de nombreux produits tech’ allant du Samsung Galaxy Note 10 au téléviseur QLED 4K en passant par les écouteurs Galaxy Buds+ bénéficient de remises allant jusqu’à 500 euros. Nous avons donc réalisé une petite sélection des meilleures affaires à réaliser lors des Samsung Days.

Le téléviseur QLED 4K 55Q80T à 999 euros

Avec le téléviseur 4K Samsung 55Q80T, Samsung prouve une nouvelle fois sa maîtrise du QLED. Comme nous avons pu le constater lors de notre test, ce téléviseur délivre une image bien calibrée, avec un taux de contraste efficace et une bonne luminosité. Il se démarque également lors des sessions de jeu, entre son input lag minime et son port HDMI 2.1. Autant dire que le Samsung QLED 4K 55Q80T est un téléviseur déjà prêt pour les consoles next-gen et les jeux en 4K.

Pour les Samsung Days, le téléviseur QLED 4K 55Q80T 2020 profite d’une réduction immédiate de 500 euros, faisant passer son prix à 999 euros contre 1 500 euros habituellement.

Le Samsung Galaxy A51 5G à 399 euros

En cette fin 2020, le Samsung Galaxy A51 5G conserve son statut de smartphone milieu de gamme bien équilibré. Il faut dire que son design léché est sublimé par une dalle AMOLED à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Celle-ci est parfaitement configurée, tant au niveau des contrastes que de la luminosité. Côté autonomie, le Samsung Galaxy A51 est capable de tenir une journée et demie avec un usage normal grâce à sa batterie de 4 500 mAh. Son quadruple capteur dorsal assure une grande polyvalence, avec des photos détaillées et nettes, quelle que soit la situation. Enfin, il est d’ores et déjà compatible avec la 5G, grâce à son SoC Exynos 980.

Dans le cadre des Samsung Days, le Samsung Galaxy A51 5G affiche un prix de 399 euros, puisqu’il bénéficie d’une remise immédiate de 80 euros.

Les Galaxy Buds+ à 129 euros

Ne vous attendez pas à un changement majeur au niveau du design des Samsung Galaxy Buds+. En effet, ces écouteurs sans fil Bluetooth conservent l’esthétique de la génération précédente, ce qui n’est pas une mauvaise chose tant elle comprend de points positifs. Les Samsung Galaxy Buds+ sont confortables, avec un format agréable pour les oreilles. Cependant, les améliorations ne manquent pas. Ainsi, le rendu audio profite de basses plus précises et de médiums plus clairs. L’autonomie, elle, bénéficie d’une batterie plus puissante pour un usage prolongé.

Les Samsung Galaxy Buds+ voient leur prix chuter à l’occasion des Samsung Days. En effet, ils profitent d’une remise immédiate de 40 euros, et affichent un tarif final de 129 euros.

Le Samsung Galaxy S20+ à 749 euros avec un cadeau offert

Le Samsung Galaxy S20+ est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme sortis cette année. Son écran AMOLED de 6,7 pouces est presque parfait, d’autant qu’il profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il excelle également sur la partie photo grâce à un triple capteur photo très polyvalent. Le capteur principal est aussi capable de merveilles lorsqu’il fait nuit. Enfin, le Samsung Galaxy S20 profite de l’interface OneUI, à la fois jolie et pleine de fonctionnalités.

Pour les Samsung Days, le prix du Samsung Galaxy S20+ descend à 749 euros. Mais ce n’est pas tout, puisque Samsung vous offre un également un cadeau, à choisir entre une manette de jeu MOGA, un chargeur sans fil ou un bracelet connecté Galaxy Fit2.

Le Samsung Galaxy Note 10 à 499 euros

Le Samsung Galaxy Note 10 a beau avoir un peu plus d’un an d’existence, il reste encore un excellent smartphone. Comme d’habitude chez Samsung, l’écran AMOLED de 6,3 pouces dont il est équipé est vraiment excellent. Il profite aussi d’une très bonne caméra, dans une configuration à trois caméras très efficace. Enfin, gamme Note oblige, il intègre un stylet tactile et Bluetooth qui offre des fonctionnalités supplémentaires, comme la prise de notes sur un écran verrouillé.

Le Samsung Galaxy Note 10 est presque deux fois moins cher que lors de son lancement pour les Samsung Days. En effet, son prix passe à 499 euros seulement.