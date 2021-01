Samsung dévoile un nouveau smartphone à prix accessible, le Galaxy A02

Samsung a présenté en Thaïlande son nouveau smartphone à prix cassé, le Samsung Galaxy A02. Un smartphone aux caractéristiques modestes, mais doté d'une grosse batterie.

Il n’y a pas que les smartphones haut de gamme dans la vie. Alors que Samsung s’apprête à commercialiser les nouveaux Galaxy S21 — dont la sortie est attendue pour vendredi –, le constructeur coréen a également annoncé un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Samsung Galaxy A02.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Samsung acheter en 2021 ?

Présenté ce mercredi en Thaïlande, ce Galaxy A02 fait suite au Galaxy A01 lancé l’an dernier. Comme son prédécesseur, il s’agit d’un smartphone à la fiche technique plutôt modeste. On va ainsi retrouver un écran à encoche de 6,5 pouces en façade, utilisant un écran LCD TFT et une définition HD+ de 720 x 1600 pixels.

Une large batterie de 5000 mAh

Du côté des performances, le Samsung Galaxy A02 est alimenté par une puce MediaTek MT6739W dotée de quatre cœurs et cadencée à 1,5 GHz. Le smartphone embarque par ailleurs 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD. Surtout, l’un des principaux arguments du Samsung Galaxy A02 est sa batterie de 5000 mAh permettant, selon le constructeur, jusqu’à 18 heures de navigation sur Internet en 4 G. Notons également que le Galaxy A02 propose deux emplacements pour carte SIM.

Concernant la photo, ce sont deux appareils qui équipent le dos du Samsung Galaxy A02 : un module principal de 13 mégapixels, ouvrant à f/1,9, et un module macro de 2 mégapixels ouvrant à f/2,4. En façade, dans l’encoche en forme de goutte d’eau, on va retrouver un appareil photo pour les selfies de 5 mégapixels ouvrant à f/2,0. Côté vidéo, les performances du Galaxy A02 limitent forcément l’expérience, puisque le smartphone ne peut enregistrer des séquences qu’à un maximum en 1920 x 1080 à 30 images par seconde.

Pour l’heure, le Samsung Galaxy A02 n’a été annoncé qu’en Thaïlande. Le smartphone y est proposé en trois coloris : gris, bleu et rouge. Côté prix, il faut compter 2999 bahts, soit environ 82,45 euros. Contacté, Samsung France nous a indiqué ne pas encore avoir d’information à nous communiquer à propos d’une sortie du smartphone en France.