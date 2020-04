Samsung Galaxy A01 et Galaxy A21 : après le Galaxy A11, la gamme continue de s’élargir

Malgré cette période d'incertitude sanitaire et économique liée à la pandémie du coronavirus, Samsung continue d'annoncer de nombreux produits. La gamme Galaxy A de 2020 est complétée par le Galaxy 01 et Galaxy A21, deux smartphones très différents.

Samsung vient encore de lancer deux nouveaux smartphones, cela fait quatre au total rien que cette semaine après les Galaxy A51 5G et A71 5G. Depuis quelques semaines, la marque coréenne a annoncé en catimini une longue liste d’appareils : les Galaxy M21 et M31, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A11 et dernièrement le Galaxy A41 et le Galaxy M11.

Samsung Galaxy A01

On le connaissait déjà, mais on connaît désormais son prix aux Etats-Unis. Voilà un smartphone qui continue à étendre cette gamme Galaxy A, avec un écran de 5,7 pouces de diagonale avec une défintion HD+. Comme vous pouvez le voir, il a une « encoche » sous la forme d’une goutte d’eau, c’est certainement un des derniers produits de Samsung avec ce type de design. On ne sait pas vraiment comment il se situe face à la gamme Galaxy M, dont les Galaxy M21 et M31 ont été officialisés il y a peu de temps.

Contrairement au Galaxy A11 qui se défend plutôt bien, le Galaxy A01 est un smartphone entrée de gamme : avec ce positionnement, Samsung ne communique même pas la référence du SoC utilisé. Nous savons seulement que c’est un SoC ARM à huit cœurs, quatre à 1,95 GHz et quatre à 1,45 GHz. A priori, il s’agirait d’un Qualcomm Snapdragon 439. Pour l’accompagner seulement 2 Go de RAM et 16 Go de stockage extensible via microSD. Malgré cette petite configuration, le Galaxy A01 intègre deux caméras à l’arrière : un appareil photo de 13 mégapixels à l’arrière et un appareil photo de 2 mégapixels de profondeur, et une caméra avant de 5 mégapixels. La capacité de la batterie est de 3 000 mAh, sans charge rapide. A ce prix, aucun capteur d’empreintes digitales… il faudra donc sécuriser votre smartphone avec uniquement un code d’accès (à l’ancienne).

Pour le moment, aucune officialisation en Europe, le Galaxy 01 sera disponible en Asie et en Amérique. Son prix lors de l’annonce est de 109 dollars, soit moins de 100 euros HT.

Samsung Galaxy A21

Bien plus armé, le Galaxy A21 possède un écran Super AMOLED de 6,5 pouces de diagonale avec une définition HD+ et le format Infinity-O avec le trou dans l’écran dans le coin supérieur gauche. Encore une fois, Samsung ne précise pas le SoC, il est équipé de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. La batterie est de 4 000 mAh possède cette fois la charge rapide 15 Watts.

Le principal changement par rapport aux modèles précédents se situe au niveaux des caméras, où il dispose de quatre caméras à l’arrière : une caméra de 16 mégapixels, une caméra secondaire de 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur et une caméra dédiée à la macro de 2 mégapixels. Pour un produit affiché à 250 dollars seulement (environ 230 euros HT), le Galaxy A21 semble relativement bien fourni en composants. Evidemment, la concurrence de Xiaomi ne laisse pas vraiment le choix à Samsung, surtout dans la gamme Redmi.