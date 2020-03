Samsung Galaxy M11 : l’entrée de gamme coréenne perd son encoche et récupère une généreuse batterie

Samsung vient de discrètement officialiser le Galaxy M11, l'entrée de gamme des smartphones coréens. Au menu : une grosse capacité de batterie, un trou dans l'écran et 3 caméras à l'arrière.

Samsung a officialisé le Galaxy M11, il fait partie d’une longue liste d’appareils officialisés par la marque coréenne : les Galaxy M21 et M31, Galaxy A01, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy A11 et dernièrement le Galaxy A41. Le Galaxy M11 est théoriquement l’entrée de gamme de Samsung, l’appareil avec les caractéristiques les moins importantes de l’année 2020.

Que donne l’appareil le moins cher de Samsung ?

On ne connaît pas son prix, mais il devrait être commercialisé à moins de 150 euros. Pour le moment, son officialisation a été faite en Asie et en Amérique du Nord. Le Galaxy M11 intègre une généreuse batterie d’une capacité de 5 000 mAh, c’est désormais l’un des seuls appareils coréens avec un écran IPS LCD avec le Galaxy A10. Cet écran IPS a néanmoins perdu son encoche pour faire place à un trou dans la partie gauche. L’écran fait 6,4 pouces de diagonale, contre 6 pouces le Galaxy M10 de 2019, pour une définition HD+ (720 x 1560 pixels) et un radio d’affichage 19,5:9.

À l’intérieur, Samsung utilise un SoC ARM octa-core cadencé à 1,8 GHz. Le constructeur coréen ne révèle pas les informations techniques à son sujet, mais selon les rumeurs précédentes, mais il est fort probable que cela soit un Qualcomm Snapdragon 450. À ses côtés, 3 ou 4 Go de RAM et 32 ​​Go ou 64 Go de stockage, extensible via microSD. C’est un smartphone 4G, avec de l’USB type C mais pas de prise casque, du Bluetooth 4.2 et du double SIM, mais pas de NFC. Comme sur les Galaxy M21 et Galaxy M31, Samsung offre une batterie généreuse de 5 000 mAh avec une charge rapide à 15W. Le capteur d’empreinte digitale est situé au dos de l’appareil, comme les Galaxy M21 et M31.

Pour aller plus loin

Quel sont les meilleurs smartphones à moins de 100 euros en 2020 ?

Trois caméras à l’arrière

Même s’il s’agit de l’entrée de gamme, le Samsung Galaxy M11 intègre trois caméras. La caméra principale grand-angle possède un capteur de 13 mégapixels avec un objectif à ouverture f/1,8. Cette caméra est accompagnée d’une seconde caméra ultra grand-angle (115 degrés) de 5 mégapixels, avec un objectif f/2.2. Enfin, un capteur ToF de 2 mégapixels est présent pour améliorer le mode portrait. En vidéo, ce Galaxy M11 enregistre jusqu’à 1080p à 30 ips. Pour la caméra frontale, une caméra de 8 mégapixels est logée dans un trou.

Enfin, le Galaxy M11 est livré sous Android 10 avec OneUI. Comme nous l’avons précisé plus haut, il n’a pas encore été officialisé en Europe.