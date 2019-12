Galaxy A01 : Samsung dévoile son nouveau smartphone d’entrée de gamme

Samsung continue de présenter sa nouvelle gamme Galaxy A. Après les Galaxy A51 et A71, c'est au tour de l'entrée de gamme, le Samsung Galaxy A01, d'être dévoilé officiellement par le constructeur coréen.

Après les Galaxy A51 et A71, Samsung a dévoilé ce mardi une autre nouveauté de sa gamme Galaxy A, le Samsung Galaxy A01, repéré par GSM Arena. Comme on peut s’y attendre compte tenu de son nom, il s’agira de l’entrée de la nouvelle gamme Galaxy A avec une fiche technique assez limitée.

En façade, le Samsung Galaxy A01 intègre un écran assez compact de 5,7 pouces. Celui-ci affiche une définition HD+, donc 720p, avec une encoche en haut de l’affichage. Concernant les composants internes, Samsung précise que le Galaxy A01 dispose d’un SoC octacœurs avec quatre cœurs cadencés à 1,95 GHz et quatre autres à 1,45 GHz. Cette puce est adossée à 6 ou 8 Go de RAM — une quantité très large pour de l’entrée de gamme — et 128 Go de stockage interne, extensible par carte microSD. Le smartphone profite enfin d’une batterie de 3000 mAh mais on ignore encore s’il se recharge par prise USB-C ou micro-USB.

Un double appareil photo, mais seulement pour le mode portrait

Pour la photo, le Samsung Galaxy A01 dispose de deux capteurs à l’arrière : un premier de 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2, et un second pour le mode portrait de 2 mégapixels avec objectif f/2,4. Pour les selfies, c’est un appareil de 5 mégapixels (f/2,0) qui est intégré dans l’encoche en façade.

Le smartphone sera proposé en trois coloris : noir, bleu ou rouge. Pour l’heure, Samsung n’a pas encore annoncé de prix, de pays ou de date de lancement pour son Galaxy A01. On ignore encore donc si, et quand, il sortira en France et à quel tarif. On s’attend cependant à un tarif qui devrait avoisiner les 100, voire les 200 euros.