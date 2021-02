Les Samsung Galaxy S21 européens restent moins efficaces que les modèles américains

Plusieurs benchmarks permettent de comparer la puissance et les performances énergétiques des différentes déclinaisons des Galaxy S21. Les versions américaines (Snapdragon 888) sont toujours plus performantes que les modèles européens (Exynos 2100).

Comme tous les ans, Samsung a lancé vendredi dernier ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. Trois smartphones dotés de caractéristiques haut de gamme et des puces les plus puissantes du moment.

Néanmoins, il existe plusieurs modèles pour chacun de ces trois appareils. Il faut dire que Samsung commercialise des versions différentes de ses smartphones en Amérique du Nord — avec la puce Qualcomm Snapdragon 888 — et dans le reste du monde — avec la puce Samsung Exynos 2100. Les années précédentes, cette différence entre les marchés avait causé de nombreux remous, l’Exynos 990 étant bien moins puissant et plus énergivore que le Snapdragon 865. Cette année, même si l’écart se réduit, il est toujours en faveur de la puce de Qualcomm.

Un Snapdragon 888 plus puissant et moins énergivore

Sur Twitter, le compte Golden Reviewer a ainsi partagé ses résultats aussi bien en termes de performance que d’efficacité énergétique. Il a ainsi pu comparer les performances des deux versions du smartphone sur les différents cœurs des processeurs. Et même si l’Exynos 2100 et le Snapdragon 888 sont dotés des mêmes cœurs, quelques différences subsistent.

SPECint result of Exynos 2100 vs Snapdragon 888 vs Exynos 990 and other flagship SOCs.

Huge improvements over Exynos 990 but still not quite as good as Snapdragon. Detailed explanation in the thread. pic.twitter.com/8d5fwCzUU5 — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) January 31, 2021

Ainsi, le Snapdragon 888 est doté d’une puce Cortex X1 à 2,84 GHz pour les tâches performantes, quand l’Exynos 2100 est équipé d’une puce Cortex X1 à 2,9 GHz. Malgré cette cadence plus grande sur la puce de Samsung, c’est bien le Snapdragon 888 qui est le plus puissant. « Le gros cœur Cortex-X1 de l’Exynos 2100 est environ 7 % plus faible dans ses performances que le Snapdragon 888 (principalement dû à une mauvaise gestion de la température qui le pousse à ralentir même lorsque je mets l’appareil dans un congélateur. Pourtant, il est environ 12 % moins efficace », indique Golden Reviewer.

C’est cependant l’inverse pour les cœurs Cortex A-78 des deux SoC. Celui du Snapdragon 888 est cadencé à 2,42 GHz — contre 2,8 GHz pour celui de l’Exynos 2100 — et s’avère 12 % plus puissant, mais 26 % moins performant dans sa consommation énergétique.

Des différences notables dans les benchmarks

De son côté, la chaîne YouTube PBKReviews a également comparé deux Samsung Galaxy S21 Ultra dotés de SoC différents. Sur le benchmark AnTuTu, la version avec Snapdragon 888 s’en sort mieux avec un score de 663 635, contre 639 629 pour le modèle avec Exynos 2100. Par ailleurs, sur le même benchmark, le modèle avec Exynos a perdu 2 % de batterie en plus. Sur 3DMark Wild Life, la différence de performances graphiques est encore accentuée avec un score de 5148 pour le modèle Snapdragon 888 et un score de 3311 pour la version avec Exynos 2100.

Ainsi, malgré la déclaration de Samsung selon laquelle « Exynos est de retour », les résultats sont bien plus mitigés. Certes, Samsung a fait de gros progrès avec ses Exynos 2100, notamment dans la gestion énergétique. Néanmoins, les smartphones qui en sont équipés restent moins performants et moins efficaces dans leur gestion de l’autonomie que les modèles avec Snapdragon 888.