Samsung Galaxy F62 : le smartphone avec batterie de 7000 mAh sortira bien à l’international

Le Samsung Galaxy F62, lancé en Inde, sortira ailleurs dans le monde sous le nom de Galaxy M62. Le smartphone est doté de caractéristiques séduisantes et d’un rapport qualité-prix particulièrement intéressant.

À la mi-février, Samsung lançait en Inde son Galaxy F62, un smartphone doté notamment d’une batterie de 7000 mAh et d’une puce Exynos 9825 — la même que sur le Galaxy Note 10. Néanmoins, le smartphone était jusque-là réservé au marché indien. Logique, puisque la gamme Galaxy F est conçue en partenariat avec le géant indien du e-commerce Flipkart. Tout espoir de voir le smartphone lancé ailleurs dans le monde semblait alors s’éteindre.

Néanmoins, il semble que l’accueil enthousiaste reçu à l’international par Samsung ait porté ses fruits. Selon les informations du leaker Evan Blass, Samsung pourrait en effet lancer le Galaxy F62 ailleurs dans le monde. Pour ce faire, il songerait simplement à changer la lettre faisant référence à la gamme pour le baptiser Samsung Galaxy M62.

Des caractéristiques particulièrement séduisantes

Evan Blass — plus connu sous son pseudonyme d’Evleaks — a déjà repéré le Samsung Galaxy M62 sur le site thaïlandais de Samsung. De quoi en savoir plus sur les caractéristiques de l’appareil. Outre le batterie de 7000 mAh, le smartphone embarque bien un SoC Exynos 9825, mais également 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire RAM.

Du côté de l’écran, il faut compter sur une dalle de 6,7 pouces affichant une définition Full HD et utilisant une technologie Amoled. Enfin, au dos du smartphone, on retrouve un quadruple module photo : un module grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

La page du site thaïlandais de Samsung a finalement été mise hors ligne et le smartphone n’a pour l’heure pas été annoncé par le constructeur. Néanmoins, cela laisse bon espoir quant à la possibilité de découvrir le Galaxy F62/M62 à l’international. Surtout, la gamme M, jusqu’à présent réservée à l’Asie du Sud-est, est désormais disponible en France. Mais il faudra encore patienter pour une éventuelle annonce du smartphone dans l’Hexagone.

Pour rappel, le Samsung Galaxy F62 est commercialisé en Inde au tarif de 23 999 roupies, soit environ 270 euros.