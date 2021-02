Galaxy F62 : Samsung s’apprêterait à lancer un smartphone avec une énorme batterie de 7000 mAh

Samsung travaillerait sur un nouveau smartphone attendu dans les prochains mois avec une impressionnante batterie de 7000 mAh, le Samsung Galaxy F62.

Plus les années passent, plus les smartphones deviennent grands. Il faut dire que si ce format de plus en plus imposant peut déranger certains utilisateurs, il a tout de même un mérite : les grands smartphones peuvent embarquer de grandes batteries.

On a donc vu ces dernières années une augmentation considérable de la capacité des batteries, passée de 2500 à 3000, 5000 et désormais 6000 mAh sur certains modèles. Samsung n’est pas en reste et a déjà lancé un téléphone doté d’un accumulateur de 7000 mAh : le Samsung Galaxy M51. Néanmoins, il semble que le constructeur coréen cherche à prolonger la tendance. Le leaker indien Ishan Agarwal indique en effet, en partenariat avec le site MySmartPrice, que Samsung préparerait un nouveau Galaxy F62.

Selon les informations publiées par le site indien, ce Galaxy F62 serait donc équipé d’une batterie de 7000 mAh, mais profiterait également d’un écran Amoled de 6,7 pouces. Il serait également doté d’un capteur photo principal de 64 mégapixels au dos et d’un capteur de 32 mégapixels pour les selfies. Du côté des performances, le Galaxy F62 profiterait d’une puce Exynos 9825 — déjà intégrée au Galaxy Note 10 — mais aussi de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Une gamme de smartphones en partenariat avec Flipkart

La gamme Galaxy F de Samsung est loin d’être la plus large du constructeur coréen. Contrairement aux Galaxy A ou Galaxy M, Samsung n’a pour l’instant lancé qu’un seul smartphone sous cette gamme, le Samsung Galaxy F41. Présenté en octobre dernier, il n’a été lancé qu’en Inde, mais proposait lui aussi une fiche technique correcte avec une batterie conséquente de 6000 mAh. Néanmoins, la gamme Galaxy F a été annoncée en septembre dernier, en partenariat avec Flipkart, l’un des principaux sites de e-commerce en Inde. Il y a donc peu de chance qu’elle voit le jour sur d’autres marchés, notamment en Europe.

Pour l’heure, on ignore encore à quelle date et à quel prix le Samsung Galaxy F62 sera lancé. Compte tenu de son SoC plutôt performant, on s’attend à le voir au-delà des 500 euros.