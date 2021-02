Samsung Galaxy F62 officialisé : encore une batterie de 7000 mAh pour cette nouvelle bête

Le Samsung Galaxy F62 vient d'être officialisé en Inde. C'est un smartphone qui mise beaucoup sur l'autonomie avec sa batterie de 7000 mAh, à l'instar du M51 avant lui.

Samsung a connu un début d’année animé sur le segment premium, mais le géant sud-coréen soigne aussi ses autres gammes. La marque présente ainsi le tout nouveau Samsung Galaxy F62. Ce smartphone promet d’être un monstre d’autonomie avec sa batterie de 7000 mAh.

C’est le deuxième smartphone de la marque à profiter d’une telle capacité pour sa batterie après le convaincant Galaxy M51. Le nouveau Galaxy F62 avait déjà fait parler de lui au début du mois de février, mais il est temps désormais de confirmer ses caractéristiques.

Le Samsung Galaxy F62 est équipé d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces. La dalle est plate et percée au centre du front par une bulle. À l’arrière, un quadruple module photo au format carré orne le coin supérieur gauche du dos en plastique. On aperçoit par ailleurs des lignes verticales strier cette surface.

Un SoC de 2019

Détail intéressant, Samsung réexploite ici une puce introduite en 2019 sur les Galaxy Note 10 : l’Exynos 9825 gravé en 7 nm — une version un peu améliorée de l’Exynos 9820. En d’autres termes, ce SoC se positionnait à l’époque sur le haut de gamme, mais il a depuis été surpassé par deux générations.

Vous trouverez également 6 ou 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go (extensible). Côté photo, le Galaxy F62 profite d’un capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle, d’un capteur de profondeur et d’un capteur pour la macro de respectivement 12, 5 et 5 mégapixels. En façade, les selfies jouissent d’une définition de 32 mégapixels.

Pour recharger la batterie de 7000 mAh, le téléphone est livré avec un chargeur de 25 W. Notons aussi la présence d’un lecteur d’empreintes sur le côté et de l’interface One UI 3.1 basée sur Android 11. C’est la même expérience logicielle dont profitent les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Un lancement possible en France ?

Le Samsung Galaxy F62 sera lancé en Inde le 22 février au prix conseillé de 23 999 roupies pour la déclinaison avec 6 Go de RAM et à 25 999 roupies pour celle avec 8 Go. Cela équivaut à environ 270 et 295 euros hors taxes.

Il y a des chances que ce smartphone se lance par la suite sur le continent européen et donc en France, à l’instar du M51. L’avenir nous le dira.