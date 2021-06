La Samsung Galaxy Watch 4 pourrait débouler dès la fin du mois au MWC 2021

Sur le point d'ouvrir ses portes, le MWC 2021 pourrait permettre à Samsung de lancer une certaine Galaxy Watch 4. Cette nouvelle montre connectée pourrait être la première à tirer profit de la fusion entre Wear OS et Tizen, les systèmes d'exploitation de Google et Samsung sur le marché du wearable.

Un peu moins d’un an après l’annonce de la Galaxy Watch 3, tout juste un mois après la fusion salutaire (on l’espère) entre Wear OS et Tizen, le tout avec le concours de l’américain Fitbit (racheté par Google l’an dernier), Samsung pourrait profiter du MWC 2021 pour lancer sa Galaxy Watch 4. Décalé de quelques mois en raison de la situation sanitaire, l’évènement ouvrira ses portes le 28 juin prochain, toujours à Barcelone.

Si Samsung a déjà annoncé qu’il ne sera pas présent « physiquement » sur le salon, la firme tiendra bien une conférence virtuelle en marge de cette édition perturbée du MWC. C’est à cette occasion que la marque dévoilerait sa toute nouvelle montre connectée, croit savoir le leaker Ice Universe… parfois bien renseigné.

Une conférence Samsung axée en partie sur les wearables

Comme le rappelle Gizmochina, la conférence de Samsung faisait mention de trois grands axes dans sa brève présentation : l’écosystème Galaxy, une nouvelle expérience de montre connectée et la sécurité mobile. Elle se tiendra le lundi 28 juin, jour d’ouverture du MWC.

D’après Ice Universe, la Galaxy Watch 4 profiterait pour sa part de plusieurs nouveautés, à commencer par son système d’exploitation : elle serait la première montre connectée chez Samsung à utiliser le nouveau système « TizenWear OS ». On y trouverait aussi un nouveau processeur gravé en 5 nm, du verre trempé 2D (et non 2,5D), un écran aux bordures rabotées et un cadran d’excellente facture, potentiellement en alliage de titane.

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. New 5nm processor

3. 2D glass (not 2.5D)

4. Bezel narrowed

5. Excellent frame texture, suspected to be titanium alloy — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

On ignore quel processeur Samsung pourrait utiliser pour sa Galaxy Watch 4, mais la gravure en 5 nm (si elle se confirme) devrait permettre à la tocante connectée coréenne de gagner en performances et probablement aussi en autonomie, grâce à une meilleure efficacité énergétique. Quoi qu’il en soit, GizmoChina ajoute que de précédentes rumeurs faisaient allusion à deux variantes de Watch 4. La montre pourrait ainsi être déclinée avec un cadran plus rudimentaire en aluminium. Réponse définitive d’ici un peu plus d’une semaine.