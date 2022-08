Momentum 4 Wireless : Sennheiser lance son casque à réduction de bruit au design revu et corrigé

Le constructeur allemand vient de dévoiler son nouveau casque Bluetooth haut de gamme, le Sennheiser Momentum 4 Wireless, avec un nouveau design.

L’annonce du casque était attendue après un premier teaser et une fuite massive, elle a finalement été faite par Sennheiser dans la nuit de lundi à mardi. Le constructeur allemand a en effet dévoilé la nouvelle version de son casque Bluetooth haut de gamme, le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Et comme on s’y attendait, c’est un revirement pour le constructeur.

Le nouveau Sennheiser Momentum 4 Wireless inaugure en effet un changement drastique de design pour le constructeur. Comme Sony avec son WH-1000XM5 ou Bose avec son Headphones 700, le constructeur a changé l’aspect iconique de ses précédents casques, dont le Momentum 3 Wireless, reprenant jusqu’à présent le design des casques audio des années 60.

Ici, le Sennheiser Momentum 4 Wireless arbore une esthétique plus moderne, avec de larges surfaces tactiles sur chaque oreille pour contrôler la musique. On va cependant retrouver un arceau matelassé avec du tissus sur le dessus et un système d’accroche à branche pour ajuster au mieux les écouteurs sur chaque oreille. Sennheiser annonce par ailleurs un « poids léger » de 293 grammes tout de même. À titre de comparaison, le Sony WH-1000XM5 pèse quant à lui 254 grammes. Malheureusement, comme ses concurrents de chez Bose et Sony, le casque de Sennheiser ne peut pas être plié pour le ranger plus simplement.

De larges transducteurs de 42 mm de diamètre

Pour la restitution sonore, le Momentum 4 Wireless intègre deux transducteurs de 42 mm de diamètre. De quoi assurer, selon le fabricant allemand, une large réponse en fréquence, de 6 à 22 000 Hz. Il profite par ailleurs du Bluetooth 5.2, de la technologie Bluetooth multipoint et d’un support des codecs SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless // Source : Sennheiser Le Sennheiser Momentum 4 Wireless // Source : Sennheiser

Comme la plupart des casques Bluetooth haut de gamme, le Sennheiser Momentum 4 Wireless profite également d’une technologie de réduction active du bruit adaptative et d’un mode transparence. Pour les appels vocaux, le casque embarque deux paires de micros à formation de faisceau et une suppression des bruits du vent afin de mieux capturer votre voix. Sennheiser inaugure également une nouvelle fonction de personnalisation du son, censée évaluer les préférences d’écoute de l’utilisateur pour ajuster automatiquement le rendu sonore. Il faudra cependant tester le casque pour savoir ce qu’elle vaut et si elle ne fait pas doublon par rapport à l’égaliseur déjà intégré à l’application Sennheiser Smart Control. On peut également signaler la présence d’une fonction de mise en pause automatique en retirant le casque pour vous faire économiser un peu de batterie.

Non pas que le Momentum 4 Wireless soit faible du côté de l’autonomie, au contraire. Sennheiser annonce en effet jusqu’à 60 heures d’autonomie avec réduction de bruit sur son casque haut de gamme, grâce à une batterie intégrée de 700 mAh. La charge filaire par USB-C permet quant à elle de récupérer jusqu’à six heures d’écoute en 10 minutes de charge.

Le casque Sennheiser Momentum 4 Wireless est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 349,90 euros. Il est proposé en deux coloris, noir ou blanc, avec des livraisons prévues à compter du 23 août.

