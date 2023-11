Avec 150 € de moins, le casque Sennheiser Momentum 4 est un super deal du Black Friday

Besoin d'un bon casque avec réduction de bruit active et une bonne autonomie ? Le récent Momentum 4 Wireless de Sennheiser bénéficie d'une belle réduction pour la Black Friday Week en passant de 399 euros à seulement 249 euros.

Le choix d’un casque audio devient de plus en plus complexe avec le temps tant les références sont nombreuses et de qualité. Vous avez donc la possibilité de profiter de la Black Friday Week pour vous en procurer un à moindre prix et c’est le cas du tout récent Momentum 4 Wireless de Sennheiser est proposé en édition spéciale avec 150 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Momentum 4 de Sennheiser

Le look rétro et élégant

Une excellente qualité sonore

Une autonomie confortable et une connectique USBÂ C

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, le casque audio Sennheiser Momentum 4 Wireless Edition Spéciale est actuellement en promotion à 249,99 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sennheiser Momentum 4 Wireless. Le tableau se met à jour automatiquement.Â



au meilleur prix ? Où acheter Le Sennheiser Momentum 4 Wireless au meilleur prix ?

Un casque au design classique mais qui mise sur le confort

le Sennheiser Momentum 4 Wireless marque par son design relativement classique et propose un aspec bien plus similaire à celui de ses concurrents, qu’il s’agisse du Bose Headphones 700 ou du Sony WH-1000XM5. Exit la barre en métal en prolongement de l’arceau, on a ici affaire à des surfaces lisses qui se doublent de surfaces tactiles pour les contrôles de la musique. Pourtant, le Momentum 4 Wireless parvient à garder un format plutôt confortable, et ce malgré un poids plus élevé que les modèles de Bose et Sony.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless peut se connecter facilement à un appareil. Au moment de la première utilisation, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton de mise sous tension pour que le casque se mette en mode appairage. Dès lors, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone pour vous y connecter.

Malheureusement, si Sennheiser propose une compatibilité avec Microsoft Swift Pair pour l’appairage rapide sur Windows, le casque n’est pas compatible avec la solution Fast Pair de Google. Il ne propose pas non plus d’appairage via puce NFC.

Un son excellent en ANC et une grosse autonomie

Sennheiser propose depuis longtemps une fonction de réduction active du bruit sur ses casques Momentum. Sennheiser propose depuis longtemps une fonction de réduction active du bruit sur ses casques Momentum. Le casque s’avère efficace pour réduire la pollution sonore autour de vous. Mieux, avec la réduction de bruit au maximum, vous vous surprendrez même à descendre le volume du casque. Il en va de même pour les bruits du métro, largement atténués. Les voix humaines aussi vont être considérablement réduites.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est doté d’un transducteur de 42 mm dans chaque oreille. Le casque est par ailleurs compatible avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive. Il résulte néanmoins de cette signature une musicalité qui s’avère particulièrement plaisante. Le rendu sonore par défaut du Momentum 4 Wireless est particulièrement détaillé avec une bonne assise dans les basses et beaucoup de rondeur. Enfin, côté autonomie, Sennheiser a intégré une batterie de 700 mAh utiliser le casque pendant plus de 50 heures avec l’ANC activé. De plus, il suffit de deux heures pour le recharger entièrement et que 10 minutes de charge permettent de récupérer six heures d’écoute.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sennheiser Momentum 4 Wireless.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.