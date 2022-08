Sennheiser Momentum 4 Wireless : le concurrent de Bose et Sony arborera un design plus moderne

Alors que Sennheiser s'apprête à dévoiler son nouveau casque haut de gamme, un revendeur canadien a déjà mis en ligne les visuels et caractéristiques du Momentum 4 Wireless.

Après un premier teaser dévoilé mi-juin, on en sait désormais bien davantage sur le prochain casque sans fil haut de gamme du constructeur allemand Sennheiser, le Sennheiser Momentum 4 Wireless.

Comme le rapporte le site américain The Verge, un revendeur canadien a en effet publié par erreur la fiche produit du futur casque, qui s’annonce comme l’un des principaux concurrents des Sony WH-1000XM5 et Bose Headphones 700.

Alors que Sennheiser n’avait jusque là dévoilé que la nouvelle articulation de l’arceau et la pochette de rangement du casque, le site Canada Computers & Electronics a en effet mis en ligne la page complète du casque Bluetooth. On peut ainsi y découvrir non seulement son design, mais également sa boîte, ses caractéristiques et son prix.

Un design plus moderne que les générations précédentes

Du côté du design, le site permet de découvrir un format très différent pour le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Le casque devrait ainsi adopter un système d’arceau à branches, comme sur le Sony WH-1000XM4, avec un revêtement en tissus sur le dessus. Pour rappel, la gamme Momentum de Sennheiser arborait jusqu’à présent un système de coulissement classique, inspiré des casques des années 60. Les visuels permettent également de découvrir la prise casque et le port USB intégrés sous l’écouteur droit. Néanmoins, l’absence de boutons physiques visibles laisse à penser que le casque se contrôlera à l’aide de surfaces tactiles, par glissements du doigt.

Le Sennheiser momentum 4 Wireless // Source : Canadacomputers.com Le Sennheiser momentum 4 Wireless // Source : Canadacomputers.com

Sans surprise, le nom de la page suggère que le Sennheiser Momentum 4 Wireless profitera d’une réduction active du bruit, d’un mode transparent et de signature sonore de Sennheiser. On peut également y voir que le constructeur allemand mettra l’accent sur la qualité des appels, intégrera une mise en pause automatique et d’une compatibilité avec les codec aptX et aptX Adaptive. Selon Canada Computers & Electronics, le casque sera proposé au prix de 450 dollars canadiens, soit 340 euros HT.

On devrait en savoir plus sur le Sennheiser Momentum 4 Wireless dans le courant du mois d’août. Initialement, c’est en effet à cette période que la firme avait annoncé vouloir en dire davantage sur son casque Bluetooth à réduction active du bruit.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.