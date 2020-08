Forfait mobile, Internet, smartphones : c’est la rentrée des promotions chez SFR

La rentrée est une période particulièrement intéressante si vous êtes à la recherche d’un nouveau forfait mobile ou Internet. SFR l'a bien compris et propose de très nombreuses réductions sur ses forfaits mobiles ou Internet et même sur quelques smartphones haut de gamme.

Pour la rentrée, SFR a décidé de tirer tous azimuts. Quel que soit votre besoin en termes de téléphonie ou d’Internet, SFR a quelque chose en promotion pour vous. Il propose en effet aujourd’hui pas moins de 4 offres très intéressantes :

Voici dans le détail ce que recouvre chacune de ces offres, qui sont valables depuis aujourd’hui et se termineront le 14 septembre.

Le forfait mobile 80 Go à partir de 10 euros par mois

Si vous êtes déjà client Box (comprenez que vous avez déjà un abonnement Internet fixe chez SFR), alors SFR propose un excellent tarif sur son forfait mobile 80 Go. Celui-ci se retrouve à 10 euros par mois pendant 12 mois, puis à 25 euros par mois ensuite. L’engagement n’est que de 12 mois, ce qui signifie que vous n’êtes pas forcé de passer ensuite à un tarif supérieur.

Les forfaits mobiles de SFR sont particulièrement avantageux. En plus d’une grosse enveloppe de data de 80 Go, ce forfait comprend également :

Les appels illimités et SMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Les MMS quant à eux sont illimités vers la France métropolitaine uniquement.

Les 80 Go peuvent être utilisés aussi bien en France qu’en Europe, dans les DOM, la Suisse et Andorre (en plus des appels et SMS MMS illimités depuis l’Europe)

Un prêt de smartphone gratuit en cas de panne, casse, vol ou perte

Une 2e SIM avec 1 Go d’internet mobile supplémentaire

Alors que le prix moyen des forfaits mobiles a tendance à augmenter considérablement ces derniers mois, ce forfait mobile 80 Go possède l’un des meilleurs tarifs du moment.

Le Galaxy Note 10 Lite à partir de 1 euro (+8 euros par mois) chez SFR

Pour la rentrée, SFR propose ainsi de nombreux smartphones à partir de 1 euro en les associant au forfait 80 Go.

C’est le cas par exemple du Samsung Galaxy Note 10 Lite, qui est actuellement en promotion dans la boutique en ligne de SFR. Lancé au début de l’année, le Galaxy Note 10 Lite est un grand smartphone de 6,7 pouces doté d’un stylet. Il possède peu ou prou toutes les qualités de son grand frère, le Galaxy Note 10 : un bel écran Super Amoled, un appareil photo performant, un design premium, une excellente autonomie et l’une des meilleures interfaces Android. Seules les performances sont légèrement en retraits, Samsung ayant opté pour une puce de milieu de gamme, un Exynos 9810. Il est toutefois largement suffisant si vous ne voulez pas un smartphone spécifiquement dédié au jeu vidéo.

Finalement, le principal reproche que l’on adressait au Galaxy Note 10 Lite au début de l’année était son tarif jugé trop élevé. Un défaut qui est désormais corrigé avec la promotion de SFR. L’opérateur au carré rouge le propose ainsi aujourd’hui à partir de 1 euro en l’associant au forfait mobile 80 Go. SFR propose en effet d’étaler le paiement du mobile sur 24 mois en ajoutant une mensualité de 8 euros par mois en l’associant pendant 24 mois au forfait 80 Go avec engagement de deux ans.

Dans le cadre de l’achat du Galaxy Note 10 Lite, le forfait 80 Go passe toutefois à 20 euros par mois pendant les 12 premiers mois, puis 35 euros par mois pour les clients Box. Comptez 30 euros par mois la première année puis 45 euros par mois la seconde pour les nouveaux clients.

Notez enfin que le Galaxy Note 10 Lite n’est pas le seul smartphone en promotion chez SFR actuellement. On peut par exemple trouver le Samsung Galaxy S10 (reconditionné), l’Oppo Find X2 Lite ou encore l’iPhone SE (64 Go) à partir de 1 euro (+8 euros par mois) sur la boutique en ligne de SFR.

Le forfait fibre de SFR à partir de 15 euros par mois

Pour la rentrée, SFR propose toujours l’un des meilleurs forfaits fibre du moment : son forfait fibre à partir de 15 euros par mois la première année puis 38 euros par mois la seconde année, avec un engagement de 12 mois seulement.

Cette offre fibre est là encore très généreuse. Elle comprend :

En débit montant et descendant plafonné à 500 Mb/s, là où les autres offres à 15 euros les plafonnent généralement à 300 Mb/s

160 chaînes de télévision via le décodeur Box Plus qui est compris dans l’abonnement

Les appels illimités vers les fixes en France

Un espace de stockage de 10 Go dans le Cloud

Pour 15 euros, les offres concurrentes se contentent généralement de proposer une simple connexion très haut débit avec des options d’appels et de télévision payante. Le forfait Internet fixe SFR Fibre est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment et sa période d’engagement est faible : seulement un an. Pour savoir si vous pouvez en profiter, rien de plus simple, il suffit d’effectuer un test d’éligibilité (gratuit) pour savoir dans quelle mesure votre ville est couverte en fibre par SFR.

SFR propose également deux autres offres fibre : SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium. Pour connaître les différences entre chacune des offres, nous avons mis en ligne une page permettant de comparer toutes les offres fibre de SFR. En quelques clics vous pouvez comparer les différences de débits, de prix, de box et d’options proposées par les forfaits de SFR. Ce comparateur permet également de prendre en compte l’une des options les plus intéressantes de SFR : la possibilité d’associer une Box 8 à son abonnement fibre SFR.

Un téléviseur 4K à partir de 1 euro avec forfait Internet fixe

Qui a dit qu’il n’était plus possible d’innover dans le monde des forfaits Internet fixe ? Depuis quelques semaines, SFR propose une offre originale associant forfait Internet et téléviseur 4K à partir de 1 euro.

Comme pour un smartphone avec un forfait mobile, le but est ici de choisir un téléviseur et de l’associer à un forfait Internet fixe avec un engagement de 24 mois. Trois téléviseurs Samsung (de 43, 55 et 63 pouces) et trois forfaits Internet sont possibles (SFR Fibre, SFR Fibre Power et SFR Premium), mais l’offre la plus intéressante est celle associant un téléviseur 4K Samsung TU8005 avec le forfait SFR Fibre Power.

Le téléviseur revient donc à 1 euro (+8 euros par mois pendant 24 mois), tandis que le forfait SFR Fibre Power revient à 35 euros par mois la première année, puis 55 euros par mois la seconde année, avec un engagement de deux ans. Vous faites ainsi d’une pierre deux coups en prenant un excellent téléviseur (écran LED de définition 4K, compatible HDR 10) pour 1 euro et un excellent forfait fibre avec un débit descendant de 1 Gb/s qui comprend 200 chaînes de TV en HD.