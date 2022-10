Sharp : ses deux trottinettes électriques ont une date de sortie française

Sharp, principalement connu pour ses téléviseurs, se lance sur un nouveau marché : les trottinettes électriques. Le constructeur japonais a dévoilé les deux premiers modèles de sa gamme en mars 2022, et compte les lancer en France d’ici la fin de l’année 2022. Le tout à des prix situés entre 500 et 600 euros.

Mise à jour du 13 octobre 2022 :

Dans le cadre de la Sharp Consumer Electronics, la marque nous a confirmé une date de sortie en France : d’ici la fin de l’année 2022. Ses deux trottinettes électriques ont également un prix indicatifs, qui sont peut-être amenés à évoluer. Mais dans l’idée, voici les tarifs :

Sharp EM-KS1A : 499 euros ;

Sharp EM-KS2A : 599 euros.

Article original du 22 mars 2022 :

Les trottinettes électriques sont omniprésentes dans les villes : pratiques, économiques, rapides et utilisables sans effort, elles constituent un mode de déplacement alternatif très apprécié des citadins. Sharp l’a bien compris et a décidé de se lancer sur le marché. Le fabricant sort donc de sa zone de confort, à savoir les téléviseurs et les barres de son, pour tenter l’expérience de la trottinette, même si le marché est déjà plutôt saturé.

Deux modèles de trottinettes pliables

Sharp dévoile ainsi ses deux modèles de lancement aux noms a priori peu évocateurs : la KS1AEUB et la KS2AEUB (photo de Une). Les deux modèles arboreront un design somme toute classique, noir mat et détails rouges. Si elles sont toutes deux pliantes, comme beaucoup de leurs consœurs, elles pèsent tout de même un certain poids : respectivement 14,5 kg et 18,8 kg.

À titre d’exemple, la Xiaomi Mi Scooter 3, comparable au modèle KS1AEUB de Sharp, affiche 13,2 kg sur la balance. La Mi Scooter Pro 2, qui serait plus dans la même gamme que la KS2AEUB de Sharp, pèse quant à elle 14,2 kg, soit plus de 4 kilos de moins, ce qui est énorme au bout du bras.

Ce que l’on sait des trottinettes Sharp

Le premier modèle proposé par Sharp, le KS1AEUB, qui est aussi le moins cher des deux, peut atteindre 25 km d’autonomie. Il est fabriqué en alliage d’aluminium, en acier et en ABS (polymère thermoplastique taille contre les chocs), et est équipé de pneus de 8,5 pouces. Son moteur affiche une puissance de 350 W brushless, épaulé par une batterie de 36 V 6,6 Ah.

La seconde trottinette, la KS2AEUB, est plus lourde et plus endurante, avec 35 km d’autonomie (batterie 36 V 10,4 Ah). Si elle dispose du même moteur que sa sœur, elle est par contre constituée d’un alliage d’aluminium et d’acier, avec des pneus de 10 pouces plus confortables. Les deux modèles profitent d’un point fort non négligeable : elles peuvent supporter jusqu’à 120 kg, au lieu de 100 kg sur certains autres modèles.

Elles possèdent en outre une double suspension arrière, pour une conduite stable. Côté freins, on trouvera un frein à disque mécanique à l’arrière et un frein électrique supplémentaire. Enfin, les deux modèles sont certifiés IPX4 et pourront donc circuler sans soucis sous la pluie.

Pour accompagner ses nouvelles trottinettes, Sharp a élaboré une appli compagnon, Sharp Life. Elle permet de monitorer la trottinette, en consultant notamment la batterie ainsi que la distance parcourue. Elle donne aussi la possibilité de verrouiller le véhicule à l’aide de son smartphone. D’autres fonctions de contrôle à distance seront aussi offertes, tels que le réglage des phares et des vitesses.

Trottinettes Sharp : prix et date de sortie

Sharp a indiqué les tarifs allemands de ces futurs modèles : la trottinette KS1AEUB sera proposée au prix public de 449 euros, la KS2AEUB à 599 euros.

Par ailleurs, les deux modèles seront très bientôt disponibles en Europe : Sharp annonce une sortie au printemps 2022. Reste à voir si le fabricant japonais parviendra à venir concurrencer Xiaomi sur ce segment tarifaire des trottinettes électriques, où il règne en maître.

