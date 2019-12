Si 2019 a été l’année du Hz, 2020 le sera aussi. En effet, OnePlus (7 Pro) et Asus (ROG Phone II) sont passés respectivement à 90 et 120 Hz. Et même si nous ne sommes pas tous convaincus par l’intérêt d’un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé, c’est une des grandes améliorations notables de nos écrans avec l’arrivée du HDR.

Cette année, Sharp a été le premier constructeur a évoqué un écran de 240 Hz sur un smartphone. Il s’agit du Sharp AQUOS Zero2, un smartphone qui, après avoir montré quelques détails de ses caractéristiques en septembre, est prêt à débuter sa vie commerciale en 2020.

Sharp s’est toujours distingué par de nouvelles technologies introduites dans sa gamme de smartphones AQUOS, la mauvaise nouvelle est que beaucoup d’entre eux n’ont pas quitté le Japon et Sharp n’est malheureusement pas reconnu mondialement pour leurs grandes avancées. Avec cet AQUOS Zero2, Sharp ne dépassera pas les frontières nippones, mais c’est une nouvelle démonstration des capacités de constructeur japonais.

Pour rappel, le Sharp AQUOS Zero2 embarque un écran OLED de 6,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, dont la caractéristique la plus remarquable est son taux de rafraîchissement de 240 Hz. L’écran intègre une encoche en forme de goutte d’eau qui sert à loger un appareil photo frontal de 8 mégapixels. A l’arrière se situent deux caméras de 12 mégapixels (f/1,7) et 20 mégapixels (f/2,4) avec un objectif à ultra grand-angle , les deux embarquent un stabilisateur optique. À l’intérieur, nous avons un Qualcomm Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0, tandis que la batterie offre une capacité de 3 130 mAh. C’est dommage de ne pas attendre quelques semaines pour profiter du nouveau Snapdragon 765. En plus de cela, cet AQUOS Zero2 répond aux certifications IP68, il est donc étanche à l’eau et à la poussière.

La Sharp AQUOS Zero2 sera mise en vente au Japon au cours du premier trimestre de 2020 et sa disponibilité à Taïwan a également été confirmée. Il sera disponible en deux couleurs : Astro Black et Misty White, et à ce jour, son prix est inconnu. Comme vous vous en doutez, malheureusement, peu d’applications seront compatibles avec le mode 240 Hz.