Skoda dévoile une version camper de son Enyaq iV électrique pour 4 personnes

Le Skoda Enyaq, une voiture électrique sous forme de break crossover, se montre aujourd'hui dans une version destinée au camping, capable de faire dormir quatre personnes.

Les vans ont le vent en poupe ces dernières années, avec leur capacité de circuler un peu partout dans le monde, sans les contraintes des gros camping-cars. En attendant le Volkswagen ID. Buzz qui sera le premier « vrai » van électrique, Skoda présente la Skoda Enyaq iV 80 électrique en version destinée aux festivaliers, d’où son nom, FestEVal. Le constructeur tchèque a en fait tout simplement inséré un kit de l’entreprise Egoé pour transformer son break en van.

Deux lits et une cuisine équipée

On trouve ainsi une tente de toit permettant de loger deux personnes et qui se replie, prenant la forme d’un coffre de toit. De quoi permettre de circuler sans avoir à retirer la tente. À l’intérieur, un second lit vient prendre place grâce au coffre et aux sièges arrière rabattus. De la place pour faire dormir quatre personnes.

Sous le lit intérieur, un tiroir permet de faire coulisser un nécessaire à cuisine, avec une table de camping sur laquelle on trouve un réchaud à gaz, un évier avec un robinet d’eau ainsi que des rangements.

Du chauffage en hiver, la climatisation en été

L’un des grands intérêts des voitures et vans électriques, c’est la possibilité d’activer le chauffage ou la climatisation sans que le moteur ne tourne. La batterie sera forcément impactée par cet usage, mais bien moins qu’en voiture thermique. En effet, avec une pompe à chaleur qui consomme environ 1 kW, il est possible de réchauffer ou climatiser un habitacle pendant plusieurs dizaines d’heures d’affilée, selon la capacité de la batterie.

Un kit à constituer soi-même

Malheureusement, Skoda ne prévoit pas de commercialiser ce Enyaq iV 80 en version FestEVal. Il est toutefois possible d’acheter la Nestbox d’Egoé (environ 3 000 euros) ainsi que la tente de toit (environ 2 500 euros) directement auprès du fabricant tchèque, lui aussi.

