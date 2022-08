Skoda améliore l’autonomie et la recharge du Enyaq iV avec une simple mise à jour

Le Skoda Enyaq iV profite d'une nouvelle mise à jour améliorant son autonomie et réduisant le temps de charge. Mais pas que.

Comme les modèles de la gamme électrique ID chez Volkswagen, le Skoda Enyaq iV, qui partage sa plateforme MEB avec ces derniers profite de mises à jour similaires. Et la dernière en date, copie conforme de celle destinée aux modèles de la marque de Wolfsburg, lui permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités mais a également un impact direct sur l’autonomie et la recharge.

Une recharge optimisée

Cette nouvelle mise à jour, connue sous le nom de ME3.0 et détaillée par Skoda dans un communiqué apporte donc son lot d’amélioration à tous les exemplaires du SUV électrique déjà en circulation. Et pas des moindres, puisque celle-ci permet notamment d‘augmenter la puissance de charge maximale, qui passe à 120 kW pour la version 58 kWh et 135 kW pour la déclinaison de 77 kWh contre 100 et 125 kW auparavant. Concrètement, cela se traduit par une baisse du temps de charge, qui ne nécessite plus que 35 minutes pour passer de 10 à 80 %, soit cinq de moins qu’auparavant.

Mais ce n’est pas tout, puisque comme pour les modèles de la gamme ID, le Skoda Enyaq profite désormais d’un tout nouveau mode permettant de préserver la batterie et de prolonger sa durée de vie. Il suffit alors de se rendre dans l’écran tactile pour activer la limitation de la charge à 80 %. Ce système permet d’éviter d’endommager prématurément les cellules de la batterie. Enfin, le système de préchauffage de la batterie a été retravaillé, améliorant alors l’autonomie du SUV, même si Skoda ne donne pas de chiffres à ce sujet. Pour rappel, l’Enyaq iV peut parcourir entre 340 et 500 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP, et cette mise à jour pourrait lui permettre d’améliorer son autonomie totale d’une cinquantaine de kilomètres environ, comme c’est le cas chez Volkswagen.

Un vrai planificateur d’itinéraire

Quelques améliorations ont également été apportée au système d’info-divertissement. Le SUV électrique, cousin des Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron profite notamment d’un nouveau planificateur d’itinéraire, affichant la destination finale ainsi que les arrêts nécessaires pour la recharge. Le combiné numérique affiche quant à lui désormais le niveau de charge sous forme de pourcentage, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Enfin, la caméra de recul a été améliorée pour offrir plus de contraste, tandis que le conducteur peut désormais passer plus facilement du régulateur de vitesse adaptatif au système de conduite semi-autonome Travel Assist grâce à une pression sur l’un des boutons du volant. Plusieurs fonctionnalités du système ŠKODA Connect ont été améliorées, mais la marque ne donne pas plus de détails.

Une mise à jour presque en OTA

Cette mise à jour devra être effectuée gratuitement en concession et prend environ cinq heures. Par la suite, l’ensemble des exemplaires qui en sont équipés pourront profiter des mises à jour OTA (Over-The-Air), c’est-à-dire à distance, sans avoir besoin de se déplacer. À noter que tous les modèles produits à partir de maintenant sont déjà livrés avec cette nouvelle version du logiciel et que les clients n’auront donc rien à faire.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.