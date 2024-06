Voici la Skoda Elroq électrique : la voiture électrique la moins chère du constructeur avec une autonomie digne d’une routière

Après l’Enyaq, Skoda enrichit sa gamme de voitures électriques avec le nouvel Elroq, un crossover très prometteur. Attendu autour de 35 000 euros, il affiche une autonomie généreuse et un gabarit compact, afin de rivaliser avec les Peugeot e-3008, Volvo EX30 et Renault Scénic E-Tech.

Au sein du groupe Volkswagen, toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. Si la firme éponyme propose une gamme complète de voitures électriques, Skoda reste encore un peu à la traîne. Mais la marque ne compte pas se reposer sur ses acquis.

Un nouveau SUV électrique

Si le constructeur commercialise déjà son Enyaq, qui se décline en plusieurs versions et finitions, il a récemment annoncé l’arrivée d’un second modèle zéro-émission (à l’échappement). Ce dernier porte le nom d’Elroq. Et voilà que Skoda lève enfin le voile sur ce nouvel arrivant, qui a pour ambition de jouer le rôle d’alternative électrique pour l’actuel Karoq.

Précisons que nous avons eu la chance de prendre le volant de cette Skoda Elroq en avant-première. Nos premières impressions sont à retrouver dans notre essai.

Ainsi, les deux SUV devraient afficher des dimensions similaires, alors que la firme ne donne pas de détails dans son communiqué. On sait toutefois que la longueur sera de 4,488 mètres (contre 4,658 mètres pour le grand frère Enyaq).

Pour mémoire, le modèle thermique mesure 4,38 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Des chiffres dont devraient se rapprocher le crossover électrique, qui chassera directement sur les terres de la Peugeot e-3008 et de la Renault Mégane E-Tech, entre autres. Pour l’heure, la firme basée en République Tchèque ne montre pas encore les lignes définitives de son nouvel arrivant dans le catalogue, qui demeure encore lourdement camouflé. Cependant, on distingue tout de même des traits assez affutés, comme le reste de la gamme.

Les feux à LED semble être inscrits dans le prolongement de la calandre, qui devrait bénéficier d’un traitement noir brillant. Juste au-dessus, le capot arborera le nom de la marque, sans doute écrit en toutes lettres comme le veut la tendance depuis quelques années. La partie arrière se veut également très dynamique, affichant des lignes droites et très anguleuses. Là encore, la signature lumineuse est à LED, affichant une animation lorsque le coffre s’ouvre ou quand la voiture est déverrouillée.

De profil, le SUV affiche une silhouette assez massive, bien que l’on note toute de même que la ligne de toit est légèrement inclinée à l’arrière, de même que la lunette. La voiture est campée sur des jantes allant de 19 à 21 pouces selon la finition choisie, et dont les détails ne sont pas encore connus. Un travail important a également été réalisé sur l’aérodynamisme, avec un Cx (coefficient de traînée) affiché à 0,26. À titre de comparaison, la Tesla Model Y affiche une valeur plus aérodynamique, à 0,23.

Un intérieur fonctionnel

Pour le moment, Skoda ne montre pas encore la moindre photo du poste de conduite de son Elroq, mais nous donne déjà de nombreuses informations à son sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur mise sur l’aspect pratique, mais également sur l’espace à bord. Le SUV électrique promet un volume de coffre affiché à 470 litres, qui peut atteindre les 1 580 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Dans le poste de conduite, le conducteur et ses passagers peuvent bénéficier de 48 litres de rangements supplémentaires.

Un QR code est également apposé dans le coffre, permettant de profiter d’un aperçu rapide de toutes les fonctionnalités du poste de conduite, ainsi que d’instructions pour utiliser la plage arrière réglable. Il faudra cependant patienter encore un peu avant de découvrir tous les éléments pratiques à bord du Skoda Elroq, qui devrait faire le plein d’astuces Simply Clever, chères à la marque. Au total, cinq personnes devraient pouvoir prendre place dans la voiture, dont l’empattement n’a pas non plus encore été confirmé par le constructeur tchèque.

Le poste de conduite devrait quant à lui bénéficier d’un traitement très contemporain, avec une conception connue sous le nom de Modern Solid misant sur des lignes épurées. La présentation pourrait s’inspirer de celle du Skoda Enyaq, puisque le communiqué du constructeur indique que le conducteur retrouvera le combiné numérique de 5 pouces de ce dernier. Celui-ci sera complété par un affichage tête-haute disponible en option, ainsi que par un écran tactile de 13 pouces qui profite d’une interface simplifiée. Il sera sans doute compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Enfin, l’intérieur du SUV électrique met l’accent sur les matériaux durables, puisque les sièges s’habillent notamment de Recytitan, composé à 78 % de PET recyclé, issu notamment de bouteilles en plastique. Le reste est obtenu à partir de PET neuf et de fibres recyclées. La version d’entrée de gamme est quant à elle livrée avec l’intérieur Design Selection Studio, qui se distingue par des sièges recouverts de tissu gris foncé. Il faudra cependant encore patienter avant de connaître la gamme complète et toutes les possibilités de personnalisation.

Une autonomie généreuse

Le nouveau Skoda Elroq repose sur la plateforme MEB bien connue du groupe Volkswagen, partagée avec les ID.4, Cupra Born et autres Audi Q6 e-tron, entre autres. En fait, il s’agit plus ou moins d’une Volkswagen ID.3 au format SUV. Le SUV électrique se décline en quatre versions bien distinctes, à savoir 50, 60, 85 et 85x, avec des puissances comprises entre 125 et 220 kW. Ce qui correspond à des valeurs allant de 170 à 300 chevaux. À noter que toutes ces variantes possèdent uniquement un moteur sur l’essieu arrière, sauf la 85x qui est dotée d’une transmission intégrale. La vitesse maximale oscille quant à elle entre 160 et 180 km/h.

La version 50 embarque une batterie de 55 kWh, tandis que la déclinaison 60 atteint les 63 kWh. De leur côté, les variantes 85 et 85x possèdent un accumulateur dont la capacité est affichée à 82 kWh brut. De quoi atteindre une autonomie de 560 kilomètres selon le cycle européen WLTP, ce qui devrait fortement rassurer les automobilistes encore inquiets de ne pas pouvoir rouler suffisamment avec une seule charge. Cette dernière est en plus très rapide, puisqu’elle s’effectue de 10 à 80 % en moins de 28 minutes, à une puissance maximale de 210 kW en courant continu.

En courant alternatif, le Skoda Elroq peut encaisser une puissance atteignant les 11 kW, permettant une charge complète en 5,5 à 8 heures selon la taille de la batterie. À noter que le SUV prend également en charge le pré-conditionnement, qui permet de réduire le temps de recharge, notamment lorsqu’il fait froid. Le processus peut être enclenché manuellement ou démarrer automatiquement si l’on utilise la navigation embarquée pour se rendre à une borne. La voiture est également compatible avec le Plug & Charge ainsi qu’avec l’application MySkoda, permettant de surveiller la recharge, ou de planifier son itinéraire.

Enfin, elle fait le plein d’aides à la conduite, avec notamment le Travel Assist, qui est en fait un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Le SUV est également équipé du Trained Parking, qui lui permet d’apprendre et de mémoriser l’approche vers un total de cinq places de stationnement distinctes, afin de s’y garer sans intervention du conducteur. Reste à savoir si dispositif sera livré de série ou proposé en option.

Prix et disponibilité

Pour l’heure, le prix de ce nouveau Skoda Elroq n’a pas encore été dévoilé, mais des responsables de la marque nous ont annoncé qu’il serait 15 à 20 % moins cher que l’Enyaq, commercialisé à partir de 39 990 euros. On peut donc s’attendre à un tarif en entrée de gamme inférieur à 35 000 euros. Il s’agirait alors de la voiture électrique la plus abordable du groupe Volkswagen, si on met de côté la e-UP, en fin de vie.