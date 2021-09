Sonos Beam (gen 2) : la barre de son intelligente et compacte mise désormais sur le Dolby Atmos

Après le succès de sa première version, Sonos a dévoilé ce mardi la nouvelle génération de sa barre de son Beam. Celle-ci prend désormais en charge le Dolby Atmos et veut avant tout miser sur un son nettement amélioré pour être encore plus immersif.

On ne change pas une recette qui marche, on la peaufine. C’est un peu ce que l’on se dit lorsque l’on voit la nouvelle Sonos Beam annoncée ce mardi par le spécialiste américain du son.

La barre de son intelligente refait son apparition avec de nombreuses améliorations, mais pas de chambardements. Ce n’est sans doute pas sans raison qu’elle se nomme officiellement Sonos Beam (Gen 2) et pas Sonos Beam 2.

Identique à l’extérieur, changée à l’intérieur

Fondamentalement, elle reste la même : une barre de son compacte proposant un son de qualité avec un assistant vocal (Amazon Alexa ou Google Assistant) embarqué pour piloter votre TV et répondre à vos questions. Un élément de votre expérience cinéma à la maison qui demeure facile à apprivoiser. Mais avec de nombreux atouts à faire valoir.

Au niveau de son design, la Sonos Beam (Gen 2) ressemble à s’y méprendre à son aînée avec son allure rectangulaire assez élancée et ses extrémités arrondies. Seule la grille en polycarbonate perforée a été légèrement remaniée pour optimiser les performances acoustiques (une perforation proche de celle de la Sonos Arc) et les coloris noir et blanc sont entièrement monochromes (câbles et gaine assortis).

L’enceinte conserve ses contrôles tactiles sur le dessus (réglage du volume, lecture/mise en pause de la musique, désactivation des micros, balayage droite-gauche pour avancer à la piste suivante ou remettre au début). Le réseau de micros en champ lointain positionnés en faisceau permet de limiter le bruit parasite lorsque vous vous adressez à l’assistant vocal de votre choix. Vous aurez ainsi une réponse plus rapide.

Mais à l’intérieur, beaucoup de choses ont changé, avec la promesse d’une expérience sonore améliorée et plus immersive grâce à une puissance de traitement plus importante. Le processeur a également été modifié pour se montrer 40 % plus rapide dans le traitement audio afin de fournir un son plus clair, détaillé et plein dans chaque recoin de votre pièce.

Du son plus puissant

La Beam embarque un réseau de haut-parleurs à commande de phase plus important. On trouve cinq puissants haut-parleurs internes pour des basses vibrantes, quatre midwoofers elliptiques pour les fréquences moyennes et la sortie de graves, trois radiateurs passifs pour les basses fréquences et un son équilibré puissant, et un tweeter central (hautes fréquences). Tout est personnalisable depuis l’app.

La barre de son a une structure qui lui permet désormais d’orienter et de diffuser le son dans la pièce pour renforcer l’expérience, avec une acoustique unique, adaptée au contenu et à la structure des lieux. Elle propose un son 3D avec une technologie qui vous entoure, à la façon dont le son se diffuse dans votre salon avec la Sonos Arc. La Beam embarque désormais une connexion HDMI eARC au dos pour un son en haute définition et la prise en charge de formats de son surround. Ainsi, elle va pouvoir gérer du Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et LPCM multicanal non compressé (DTS Digital Surround à venir). L’expérience cinéma immersive est en approche.

La Beam embarque le mode Son Nocturne qui permet de réduire l’intensité des effets forts pour éviter de réveiller ceux qui dorment. D’ici la fin de l’année, Sonos ajoutera l’audio Ultra HD d’Amazon Music parmi les services proposés pour écouter une musique audio sans perte 24 bits / 48 kHz sur leur enceinte. Dolby Atmos Music est également annoncé par la suite.

Une installation simple

Force de la première version, l’installation reste simplifiée au maximum. La Beam s’appuie sur deux câbles seulement (alimentation et HDMI). Elle ajoute à cela de nouvelles fonctionnalités NFC pour se configurer encore plus simplement qu’avant (identification Wifi notamment). Ouvrez l’application Sonos S2, approchez votre smartphone et suivez les instructions de configuration. En attendant, la Beam peut profiter des Sonos Radio exclusives, mais aussi du très large choix de radios du monde entier à diffuser sur l’enceinte depuis l’app.

Prix et disponibilité de la Sonos Beam 2

La barre de son Sonos Beam Gen 2 sera disponible le 5 octobre prochain à 499 euros sur le site de Sonos et chez les revendeurs partenaires. Elle sera proposée en blanc ou en noir.