Pack Sonos de Noël : un système son complet sur TV avec près de 40 % de réduction

C'est associée à deux enceintes Sonos One SL que la Sonos Beam (Gen 2), compatible Dolby Atmos, dévoilera vraiment tout son potentiel chez vous en offrant un son surround hyper agréable. Le moment est d'ailleurs idéal pour vous offrir cet ensemble puisque le tout coûte désormais 598 euros au lieu de 947 euros chez Ubaldi.

Une bonne barre de son est capable d’offrir une immersion proche de celle que l’on peut vivre dans une salle de cinéma. Mais c’est lorsqu’on la couple à deux enceintes puissantes que le résultat est encore plus enveloppant grâce à un son vraiment surround. La Sonos Beam (Gen 2), compatible Dolby Atmos, dévoile par exemple un gros potentiel quand elle fonctionne en symbiose avec deux enceintes Sonos One SL. De quoi se concocter un home cinema aux petits oignons. Si cette installation vous tente, sachez que vous pourrez l’obtenir en réduction à moins de 600 euros.

Les points forts de ce pack Sonos

Une barre de son compacte compatible Dolby Atmos

Deux enceintes au son chaleureux et détaillé

Un son surround assuré

Initialement affiché à 947 euros, le pack Sonos Beam (Gen 2) + deux enceintes Sonos One SL est désormais proposé à 598 euros chez Ubaldi.

Une barre de son compacte avec un son enveloppant

La Sonos Beam (Gen 2) est une barre de son particulièrement compacte par rapport à la concurrence avec ses dimensions contenues (651 x 100 x 69 mm). Ses lignes élégantes tout en rondeur font aussi partie de ses atouts. Bref, on a ici droit à un modèle qui ne fera clairement pas tâche au milieu d’une décoration d’intérieur soignée. Sur la surface incurvée, on trouve des boutons tactiles et à l’arrière de cette barre, on trouve une connectique très simple composée d’une prise Ethernet et d’une prise HDMI compatible eARC. Notez que la Sonos Beam (Gen 2) se connecte en Ethernet ou en Wi-Fi, mais pas en Bluetooth, traditionnellement absent sur les barres de son de Sonos. On se console avec la compatibilité avec AirPlay 2 pour streamer du contenu depuis un iPhone. Les assistants Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

Côté prestations sonores, la Sonos Beam (Gen 2) ne déçoit vraiment pas avec ses cinq haut-parleurs configurés en 3.0 qui diffusent un son bien enveloppant comprenant des basses bien présentes, mais pas trop marquées, ce qui permet d’ailleurs d’éviter d’ajouter un caisson dédié. On retiendra évidemment, et avant tout, la présence du Dolby Atmos qui apporte de la verticalité au son, qui se veut donc 3D. De quoi profiter d’une expérience très immersive.

Deux enceintes pour un son surround peaufiné

La Sonos Beam (Gen 2) s’accompagne ici de deux enceintes Sonos One SL qui embarquent deux haut-parleurs capables d’offrir un son chaleureux et suffisamment détaillé, avec des basses profondes. Ensemble, elles créent un son stéréo on ne peut plus agréable, mais c’est évidemment associées à la barre de son que l’on va les préférer. Les trois appareils vont en effet proposer un effet home cinema avec un son surround qui pourra se diffuser dans tous les coins de la pièce, histoire d’intensifier une immersion déjà bien agréable avec la barre de son seule.

Enfin, et c’est là une fonctionnalité que l’on peut activer pour la barre de son et les enceintes, la technologie de calibrage TruePlay permettra d’optimiser le son diffusé en fonction de l’acoustique de la pièce. Vous devrez ainsi utiliser votre smartphone en vous déplaçant dans la pièce pour notamment détecter l’emplacement des murs qui viendront réverbérer le son. Résultat : un son qui se répartit bien plus efficacement dans la pièce.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sonos Beam (Gen 2).

