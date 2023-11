La barre de son Sonos Beam (Gen 2) compatible Dolby Atmos est à -30 % pour le Black Friday

Elle a beau commencer à dater (sortie en 2021), la deuxième génération de Sonos Beam est une barre de son toujours recommandable, surtout pour les personnes n'ayant pas l'habitude de ce genre d'appareil. Elle est livrée seule, sans caisson de basses, mais se suffit à elle-même avec des prestations de qualité et le Dolby Atmos. En ce Black Friday, son prix passe de 549 euros à seulement 399 euros chez Ubaldi.

On a profité de la Black Friday Week pour s’offrir un nouveau TV 4K ? Il ne faut donc pas s’arrêter en si bon chemin et profiter de cet événement promotionnel pour accompagner cet achat d’une barre de son. L’immersion visuelle est un poil fade sans l’immersion sonore prodiguée par un appareil puissant et compatible avec le Dolby Atmos. Si beaucoup de modèles sont chers, la Sonos Beam affiche un excellent rapport qualité-prix avec cette baisse de 150 euros chez Ubaldi.

La Sonos Beam (Gen 2) en quelques mots

Une barre de son compacte et élégante

Un rendu sonore puissant et détaillé

Compatible avec le Dolby Atmos

Lancée à 499 euros et ramenée à 549 euros, la Sonos Beam (Gen 2) est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Ubaldi avec le code promo 10DAYS4623.

Une barre de son compacte, mais premium

Pour les personnes n’ayant jamais touché à une barre de son de leur vie, la Sonos Beam (Gen 2) est un bon choix pour se faire la main. Non seulement grâce à ses qualités premium, mais aussi parce qu’elle est livrée seule et ne s’encombre pas d’un caisson de basses et d’enceintes arrière. Enfin, elle arbore un look élégant et des dimensions plus compactes que ce que proposent les concurrents avec une longueur de 65 cm seulement, 10 cm de profondeur et 6,9 cm de hauteur pour un poids de 2,8 kg.

La connectique à l’arrière s’en tient au strict nécessaire avec l’alimentation électrique, une prise Ethernet et une prise HDMI compatible avec le format eARC. La Sonos Beam (Gen 2) se connecte uniquement en Wi-Fi, le Bluetooth n’est pas au programme ici, toutefois AirPlay 2 est de la partie pour streamer ses contenus depuis son MacBook ou son iPhone et cette barre de son est également compatible avec les assistants Alexa et Google Assistant. La première configuration requiert d’installer l’application de Sonos sur son smartphone, celle-ci donnant accès à de nombreuses fonctionnalités.

Les joies du Dolby Atmos

La Sonos Beam première du nom délivrait déjà une prestation sonore de haute qualité, et la Sonos Beam (Gen 2) fait encore mieux. Avec ses cinq haut-parleurs configurés en 3.0, elle délivre une puissance totale de 220 W RMS avec un son bien porté sur les basses, ce qui évite de recourir à un caisson de basses. Les médiums et les aigus ne sont pas mis de côté si on en croit le son clair et les dialogues détaillés. Mais tout l’intérêt de cette barre de son réside dans le Dolby Atmos qui ajoute de la verticalité au rendu et permet de profiter d’un son surround comme dans une salle de cinéma.

Le Dolby Atmos n’est pas la seule force de la Sonos Beam (Gen 2), on retrouve également d’autres technologies via l’application de Sonos telles que le calibrage Trueplay qui optimise le son en analysant avec le smartphone l’acoustique de la pièce. L’application permet aussi de profiter d’un égaliseur afin d’ajuster le son si celui par défaut ne convient pas et de régler d’autres paramètres par rapport à la TV, sur la synchronisation ou à la lecture automatique par exemple.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Sonos Beam (Gen 2).

