La puissante barre de son Sonos Beam Gen 2 (avec Dolby Atmos) perd 140 € de son prix

Si vous cherchez une bonne barre de son pour aller avec votre TV, cette Sonos Beam (Gen 2) dispose de nombreux arguments pour vous faire craquer. D’autant plus qu'aujourd'hui, elle est proposée à un excellent prix : 409 euros au lieu de 549 euros.

L’immersion visuelle de votre téléviseur est un poil fade sans l’immersion sonore prodiguée par un appareil puissant et compatible avec le Dolby Atmos. Si beaucoup de barre de son sont chers, la Sonos Beam (Gen 2) promet une meilleure expérience sonore pour regarder vos films, et se trouve 140 euros moins chers.

Les points forts de la Sonos Beam (Gen 2)

Un design élégant et un format compact

Qualité audio puissante et détaillée

Compatibilité Dolby Atmos

Lancé à 549 euros, puis remise à 449 euros, la barre de son Sonos Beam (Gen 2) passe à 409 euros sur le site Ubaldi grâce au code 10UBA1124.

Un design premium et compact

Au premier coup d’œil, la Sonos Beam 2 ressemble à la première du nom avec des courbes arrondis aux extrémités et des dimensions toujours aussi compacts. Elle abandonne le revêtement en tissu, et opte pour une grille acoustique en polycarbonate avec le logo en façade. Résultat : les finitions sont plus premium et son style fait aussi plus élégant.

Sur le dessus, on retrouve les contrôles tactiles (réglage du volume, lecture/mise en pause de la musique, désactivation des micros, etc). Niveau connectique, la Beam Gen 2 s’en tient au strict nécessaire avec l’alimentation électrique, une prise Ethernet et une prise HDMI compatible avec le format eARC. Côté connectivité, elle n’est toujours pas compatible Bluetooth, mais fonctionne avec AirPlay 2 pour pouvoir lancer vos contenus depuis votre iPhone. Elle également compatible avec les assistants Alexa et Google Assistant.

De meilleures prestations sonores que la Gen 1

C’est à l’intérieur que les choses changent, la Sonos Beam (Gen 2) fait mieux en proposant cinq haut-parleurs (contre 3 sur la génération précédente). Elle délivre une puissance totale de 220 W RMS avec un son bien porté sur les basses, ce qui évite de recourir à un caisson de basses. Son processeur, plus rapide qu’auparavant, va coordonner plus efficacement les haut-parleurs. Les voix sont détaillées et bien en relief, le son très clair et immersif.

On apprécie surtout sur cette deuxième version l’ajout du Dolby Atmos qui apporte de la verticalité. C’est visible en jeu vidéo ou dans des films d’action avec beaucoup d’activités (course poursuite en voiture, bruits de combat, etc.). C’est la force du Dolby Atmos de proposer un son qui se veut 3D. On retrouve aussi d’autres technologies via l’application de Sonos, telles que le calibrage Trueplay qui optimise le son en analysant avec le smartphone l’acoustique de la pièce ou encore un égaliseur afin d’ajuster le son si celui par défaut ne convient pas.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la barre de son Sonos Beam (Gen 2).

