Sonos ajoute la prise en charge du DTS Digital Surround à ses barres de son

Annoncé de longue date, le DTS Digital Surround est enfin pris en charge par les barres de son Sonos grâce à la mise à jour de l’application Sonos S2. C’est l’une des nouveautés qui arrivent, avec également une meilleure gestion de l’autonomie des Sonos Roam et Move.

À l’heure du streaming vidéo de plus en plus qualitatif avec la 4K généralisée, de l’Imax Enhanced chez Disney+ ou l’arrivée de l’AV1 chez Netflix, il est important que les équipements (téléviseurs, enceintes, barres de son…) se mettent eux aussi à la page.

Au lancement de sa nouvelle barre de son Sonos Beam (Gen 2) compatible Dolby Atmos pour moins de 500 euros, le spécialiste américain de l’audio avait promis l’arrivée prochaine de la prise en charge du DTS Digital Surround pour une expérience sonore beaucoup plus immersive et qualitative. C’est désormais possible grâce à la mise à jour de l’application Sonos S2 déployée depuis quelques jours.

Le DTS Digital Surround, qu’est-ce que c’est ?

Le Digital Theater System (DTS) Digital Surround est un système de codage audio proche du Dolby Digital que l’on doit à Steven Spielberg pour accompagner la sortie de Jurassic Park (1993). Le DTS encode en 5.1 canaux, proposant ainsi un rendu sur six canaux. Il compresse nettement moins le signal (4x moins) et numérise le son sur 20 bits au lieu de 16. Cela offre ainsi une meilleure qualité du son et des débits supérieurs (1411 kbps).

Il existe également plusieurs déclinaisons : DTS-HD Master Audio, DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS Surround Sensation, DTS-ES matrix, DTS Headphone:X, DTS:X, etc. Tout dépend si vous écoutez le son au casque ou sur un système Home cinema 7.1, chez vous ou au cinéma, avec plus ou moins d’enceintes, un amplificateur ou non, des canaux dématricés ou non.

Les barres de son Sonos vont pouvoir lire ce format audio DTS Digital Surround que l’on pouvait trouver notamment sur les disques Blu-ray et les DVD.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avec cette mise à jour de l’application à réaliser (vous pouvez aller dans l’app sur Paramètres > Système > Mises à jour du système > Vérifier les mises à jour ou sur les stores), les barres Sonos Arc, Sonos Beam (Gen 1 et Gen 2), Playbar, Playbase et Amp vont pouvoir profiter du son DTS. L’icône s’affichera dans l’app si le contenu diffusé est dans ce format.

Mais l’arrivée du DTS, en attendant les prises en charge à venir d’Amazon Music Ultra HD et de Dolby Atmos Music, n’est pas la seule nouveauté de la mise à jour. Les utilisateurs des produits de la marque vont également pouvoir profiter de paramètres améliorés pour l’égaliseur (graves, aigus, loudness) et directement accessibles depuis l’écran de lecture. Plus besoin d’aller dans les réglages de l’app Sonos pour ajuster la musique.

Appuyez sur la barre de volume puis sur l’icône à droite // Source : Sonos Depuis l’écran En lecture, il est possible d’ajuster les paramètres de l’égaliseur

Il suffit pour cela de garder son doigt appuyé sur la barre de volume du titre et de cliquer ensuite sur l’icône paramètres à droite. Cette mise à jour est tout d’abord déployée sur iOS. Elle le sera dans les prochains mois pour les utilisateurs sous Android.

Meilleure autonomie pour les enceintes nomade

Les Sonos Roam et Move ne sont pas oubliées. La mise à jour de l’app Sonos S2 vient même améliorer leur autonomie avec l’introduction d’un économiseur de batterie. Si vous activez cette nouvelle fonction, l’enceinte nomade va s’éteindre complètement et automatiquement au bout de 30 minutes d’inactivité.

Ainsi éteinte, la Roam et la Move poussent respectivement leur autonomie jusqu’à 70 et 30 jours sans recharge. Pour les rallumer, il faudra cependant appuyer sur le bouton d’alimentation pour écouter votre musique ou vos radios.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.