Sonos Ray : on devine sa largeur grâce à un meuble Ikea

Des images de la barre de son Sonos Ray ont fuité. Grâce aux meubles des photos, on peut tenter de deviner sa taille approximative.

Sonos devrait prochainement dévoiler sa nouvelle barre de son positionnée en entrée de gamme, la Sonos Ray. À l’approche de cet évènement, les informations à son sujet commencent à fleurir à tir-larigot sur Internet, coupant l’herbe sous le pied de la marque américaine.

Ce matin, c’est TheVerge qui affirmait connaître certaines des spécificités de la Sonos Ray. Désormais, c’est un membre Twitter du nom de SnoopyTech qui publie de nombreuses images commerciales de la barre de son, en noir ou en blanc.

Des images promotionnelles de la Sonos Ray

D’un côté, on peut ainsi découvrir des packshots de la Sonos Ray, c’est-à-dire des images de la barre de son en gros plan sur un fond uni. Cela confirme par ailleurs les dires de TheVerge concernant la connectique puisque l’on n’aperçoit aucun port HDMI, mais seulement une entrée optique et un port Ethernet RJ45.

En noir :

En blanc :

Mais plus intéressant encore pour se faire une idée des dimensions de la Sonos Ray, certaines photos sont mises en situation ! On peut ainsi admirer ce à quoi la barre de son peut ressembler sur un meuble TV décoré.

On peut donc admirer la Sonos Ray sur un buffet, mais aussi sur des meubles TV au style plus moderne et surtout beaucoup plus courant. Et pour cause : comme nous, Sonos se fournit chez Ikea lorsque le besoin de meubles se fait ressentir.

Nous avons donc retrouvé les dimensions de certains meubles pour jauger, au doigt mouillé, de la dimension de la Sonos Ray. Lorsqu’elle est posée sur le dessus du meuble blanc, il s’agit d’un meuble BYÅS. On constate que la barre de son est légèrement plus large que l’étagère contenant les livres, celle-ci mesurant 50 cm de large.

Mais Sonos nous montre également une photo où sa Ray est parfaitement intégrée sur l’étagère d’un meuble BESTÅ dont la largeur de l’étagère est de 56 cm. On peut donc en déduire que la Sonos Ray devrait mesurer environ 55 cm de large. Pour ce qui est de la profondeur, on vous laisse ressortir vos cours de trigonométrie…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.