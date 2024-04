Sonos dévoile sa nouvelle application qui vise à être la meilleure app de streaming musical

Sonos a annoncé une refonte complète de son application. Avec plus de 100 services de streaming pris en charge, la nouvelle application Sonos promet une expérience utilisateur simplifiée et plus intuitive. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec le responsable de cette application.

Sonos, pionnier dans le domaine de l’audio connecté, a toujours suscité des réactions contrastées chez ses utilisateurs. D’un côté, on retrouve des fans inconditionnels de cet écosystème unique, qui a révolutionné le concept du multiroom. De l’autre, des critiques acerbes concernant la complexité de l’application et son aspect fermé à ses débuts.

Cependant, au fil des années, Sonos a su évoluer et s’adapter aux nouvelles tendances du marché, en intégrant des services tels que Spotify Connect, AirPlay, et plus récemment, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. En 2024, Sonos a remis à plat son application (encore). Pour l’occasion, on a échangé avec Tucker Severson, Director of Product Management chez Sonos.

Tucker Severson, Director of Product Management chez Sonos, nous a présenté la nouvelle application Sonos, entièrement repensée. Cette refonte majeure vise à répondre aux évolutions des habitudes d’écoute des utilisateurs, qui sont de plus en plus nombreux à utiliser différents types de services audio. « Nous avons vu nos clients utiliser de plus en plus de types d’audio. Au départ, ils utilisaient peut-être un service à la demande comme Apple Music ou Spotify. Désormais, ils utilisent de nombreux types de services, allant de Spotify à la radio en streaming comme Pandora ou Sirius XM, en passant par les stations de radio, les podcasts et les livres audio » explique Tucker Severson.

Tous vos contenus et contrôles réunis en un seul endroit

L’objectif principal de cette nouvelle application est de rassembler tous les contenus et tous les contrôles en un seul endroit, afin de faciliter la navigation et l’accès aux différents services. Comme l’indique Tucker Severson, « le but de cette refonte est de rassembler tout votre contenu en un seul endroit, afin que vous puissiez démarrer votre audio rapidement et reprendre le cours de votre vie ». L’application a donc été conçue pour simplifier la recherche et la navigation, en regroupant les services et les contenus préférés des utilisateurs sur une seule page d’accueil personnalisable.

Comme vous pouvez le voir, on peut noter la disparition des onglets en bas de l’écran, remplacés par un menu latéral déroulant. Ce menu donne accès aux différentes sections de l’application, telles que l’accueil, la recherche, les favoris, l’historique et les paramètres. La page d’accueil de la nouvelle interface a également été repensée pour offrir un accès rapide et facile aux contenus et services préférés des utilisateurs.

La page est personnalisable et affiche les services de streaming les plus utilisés, les playlists récemment écoutées, les artistes et albums favoris, ainsi que des suggestions de contenu basées sur les préférences d’écoute de l’utilisateur.

Une recherche simplifiée et unifiée

L’un des aspects clés de cette nouvelle application est son ouverture à un large éventail de services de streaming. Sonos a annoncé l’intégration de 100 services de streaming. Tucker Severson souligne l’importance de cette approche : « Les gens écoutent beaucoup de contenu sur de nombreux appareils et services différents, et il est important pour nous que vous puissiez utiliser vos produits Sonos avec le contenu et de la manière que vous souhaitez ».

Nous voulons que notre écosystème soit aussi ouvert que possible, et cela signifie travailler avec de nombreux partenaires différents pour nous assurer que nous prenons en charge les services que nos clients souhaitent utiliser. – Tucker Severson

L’une des principales améliorations apportées par la nouvelle application Sonos est la recherche unifiée, qui permet aux utilisateurs de rechercher du contenu sur l’ensemble de leurs services de streaming. Tucker Severson explique : « Avec la recherche Sonos, vous recherchez non seulement dans un fournisseur, mais dans l’ensemble de vos fournisseurs et de vos types de contenu. Simplifier cela pour les utilisateurs afin qu’ils obtiennent le bon contenu dès le départ est vraiment important. ».

Ce n’est pas Sonos S3, mais cette application remplace l’actuelle application Sonos S2. Comme nous l’explique Sonos, ma nouvelle application Sonos a été entièrement reconstruite sur une nouvelle architecture, ce qui permettra à l’entreprise d’apporter des améliorations et des mises à jour plus rapidement. Tucker Severson explique : « Cela a été construit à partir de zéro, ce qui nous donne une base solide pour avancer beaucoup plus rapidement à la fois en termes de résolution de nouveaux problèmes pour nos clients et d’apprentissage de la façon dont les gens utilisent nos applications. ».

Comme l’indique Tucker Severson, « nous avons une feuille de route complète d’améliorations que nous avons hâte de mettre en œuvre, et il est très important pour nous d’avoir cette nouvelle base sur laquelle construire ».

Vous pourrez profiter de cette nouvelle expérience dès le 7 mai, date à laquelle l’application sera disponible.