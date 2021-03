Sonos : des fuites confirment l’arrivée d’une petite enceinte portable

Sonos a prévu des annonces pour le 9 mars. Si l'on espère toujours un casque, l'arrivée d'une petite enceinte portable, plus compacte que la Sonos Move, semble confirmée par des visuels et informations en fuite.

C’était un demi-secret. C’est quasiment une certitude désormais. Sonos tient un événement le 9 mars prochain à 22 h (heure de Paris) et l’on devrait bien y découvrir une nouvelle enceinte portable.

C’est en tout cas ce qu’a appris The Verge qui publie des informations exclusives sur celle qui se fera appelée Sonos Roam.

Moins onéreuse et plus compacte que la Move

On ne peut pas dire que l’on tombe des nues. La rumeur d’une véritable enceinte nomade circule depuis quelques mois déjà, histoire d’ajouter une référence plus abordable au côté de la Sonos Move. La première enceinte sans fil du spécialiste audio, dotée du Wi-Fi et du Bluetooth, avait fait sensation autant pour ses possibilités d’être emportée partout que pour sa qualité sonore toujours intacte. Mais son prix (399 euros) en avait refroidi plus d’un.

Sonos a repris sa copie et, pour s’implanter sur le marché en plein boom de l’enceinte nomade, déclinerait donc un modèle plus compact et surtout moins onéreux. The Verge dévoile ainsi un haut-parleur triangulaire qui rappelle le look des appareils du moment type Ultimate Ears Boom ou JBL Flip, mais avec la touche design signée Sonos.

Selon les informations obtenues par le média spécialisé, cette enceinte portable mesure environ 15 x 5 x 5 cm pour 450 g. Un format très simple à glisser dans un sac pour partir en sortie et elle est de plus étanche pour résister à une proximité de piscine ou la vie au grand air. La Move dépasse les 20 cm en hauteur pour 3 kg sur la balance.

Une enceinte complète et multitâches à prix abordable

Comme la Move, la Sonos Roam pourra se recharger sans fil sur un socle, mais celui-ci est en option (49 dollars, environ 41 euros HT). Un câble USB est fourni pour la recharge simple. Son autonomie serait d’environ 10 heures.

Comme sa grande sœur, la Roam lira les contenus en Wi-Fi, mais aussi en Bluetooth. Idéal pour les déplacements ou pour raccorder un source externe type platine disque. L’enceinte peut faire partie d’un système multiroom Sonos habituel et fonctionnera comme tous les haut-parleurs de la marque, supportant par exemple le AirPlay 2 d’Apple pour streamer de la musique depuis son iPhone, ou la mise en stéréo avec une autre Roam en Wi-Fi.

À l’instar des Sonos One, des barres Beam ou Arc, la Sonos Roam est dotée de micros pour les commandes vocales avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Tous les atouts de la Move, mais dans un format beaucoup plus simple à transporter qui devrait être l’une des clés de son succès, en plus de la qualité sonore maison.

The Verge annonce un prix de 169 dollars (environ 140 euros HT) qui paraît un bon positionnement tarifaire pour la firme américaine. C’est un peu moins cher que la Sonos One (199 dollars, 229 euros), avec sans doute moins de puissance sonore.

Une annonce déjà teasée par Sonos

Il ne semble plus être question que de jours avant de voir apparaître la Sonos Roam lors de la conférence du 9 mars. La marque a sans doute déjà commencé à teaser son annonce sur son propre site internet avec un message qui s’affiche dès l’accueil pour promettre une « (petite) révolution ».

Le haut-parleur a fait son apparition sous l’appellation S27 il y a quelques jours dans les fichiers de la Federal Communications Commission américaine (FCC) qui valide les produits avant commercialisation. L’enceinte semble prévue pour une expédition sur la fin avril.