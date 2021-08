PS5 : le nouveau modèle plus léger est aussi bien plus chaud malheureusement

La nouvelle version plus légère de la PlayStation 5 a déjà eu droit à une prise en main vidéo. Hélas, si le poids est en effet plus agréable, le système de dissipation de chaleur de cette PS5 revisitée inquiète.

La PlayStation 5 en est encore au tout début de son cycle de vie sur le marché, mais la console next gen de Sony a déjà droit à une nouvelle version plus légère, en vente uniquement au Japon et en Australie pour le moment.

Cette PS5 revisitée se distingue notamment par un numéro de modèle différent. Au Japon, par exemple, elle s’appelle sobrement CFI-1100B01 — au lieu de CFI-1000B comme le modèle originel. Or, pour se rendre compte des différences réelles entre les deux déclinaisons, le YouTubeur Austin Evans a commandé la nouvelle PlayStation 5 pour une prise en main vidéo.

D’emblée, le vidéaste confirme que l’aspect plus léger de la console se ressent lorsqu’il la porte avant de vérifier sur une balance qu’elle pèse en effet environ 300 grammes de moins :

3541 grammes pour la nouvelle PS5 ;

3828 grammes pour l’ancienne.

Autre qualité mise en avant dans la vidéo : le socle permettant à la PlayStation 5 de tenir debout devient plus simple à fixer. La nouvelle vis prévue à cet effet change de design et ne nécessite ainsi plus l’utilisation d’un tournevis.

Austin Evans explique que le processus est clairement plus simple.

Nouvelle PS5 : la température monte

Le YouTubeur s’attarde un petit moment sur une comparaison du niveau de bruit émis pour expliquer que, certes, la nouvelle version de la console est plus silencieuse, mais que la différence est extrêmement subtile.

En revanche, l’écart de température est plus flagrant. Austin Evans observe en effet un pic à 55 degrés Celsius à l’arrière de la PS5 revisitée contre 52 degrés pour le modèle de base. Une différence « qui varie de 3 à 5 degrés de manière assez constante » et qui pourrait avoir un impact sur les performances ou sur la longévité de l’appareil.

D’une part, il faut rappeler que la température mesurée ainsi est bien plus faible que celle à l’intérieur de la console et à laquelle sont vraiment soumis les composants. D’autre part, les conditions de tests dans la vidéo sont optimales alors que, dans la vraie vie, vous allez peut-être ranger votre PS5 dans un meuble où la chaleur aura plus de mal à se dissiper.

D’ailleurs, en démontant les deux consoles côte à côte, le vidéaste et un de ses confrères se rendent compte que le dissipateur thermique est bien plus petit sur la nouvelle PlayStation 5 plus légère et cela a de quoi potentiellement faire grincer des dents.

Par ailleurs, Austin Evans note aussi que le ventilateur change légèrement de forme. On ne sait toutefois pas encore exactement quelle sera la disponibilité de cette nouvelle version de la PS5, mais il y a de bonnes chances qu’elle soit commercialisée progressivement dans la majorité des pays.